Ana Carrillo 22 ABR 2026 - 16:18h.

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Gerard Arias y Claudia Chacón tuvieron un enfrentamiento que traspasó los límites y por el que ambos han sido sancionados por la organización de 'Supervivientes 2026'. El bombero se sintió tan sobrepasado que llegó a abandonar la Palapa, que se abrió en 'Tierra de Nadie' de forma excepcional para tratar este grave asunto y el robo de comida por parte de tres concursantes. El entorno del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales tras lo ocurrido.

En el comunicado, se suscriben las disculpas de Gerard hacia "Claudia, las personas involucradas y la audiencia" y se defiende el concurso que hasta ahora había hecho el bombero: "Creemos que un momento desacertado de Gerard no puede ni debe eclipsar la trayectoria completa de una persona dentro de una experiencia tan exigente".

"Durante semanas, Gerard ha demostrado con hechos su implicación, su esfuerzo y su compromiso con el grupo: ha sido uno de los pilares de la supervivencia diaria, ha contribuido activamente en la pesca, la organización y la convivencia, ha competido en las pruebas dando siempre el máximo y ha compartido cada logro con sus compañeros", se añade en el escrito, en el que se ensalza la figura del de Tomelloso como superviviente.

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El entorno de Gerard ha defendido que "'Supervivientes' pone al límite a cualquier persona" y "mide la capacidad para asumir errores, aprender de ellos y seguir hacia adelante", además de añadir que su confianza en el concursante es plena para que demuestre "con hechos la persona y el superviviente que ha sido desde el primer día".

En el comunicado se expresa el desacuerdo con "los ataques desproporcionados que se han producido en el concurso" y el deseo de que el programa siga siendo "un espacio de entretenimiento donde el respeto sea la base, tanto dentro como fuera de la pantalla".

Uno de sus mejores amigos, David Vaquero, también ha salido en su defensa a través de las redes sociales: "Cualquier persona sobrepasada, fuera de sí y sintiéndose atacada puede cometer errores. Se está siendo muy, pero que muy injusto con él. Se está juzgando un momento límite y no todo lo que ha tenido que aguantar. ¡Merece nuestro apoyo! Merece una oportunidad".