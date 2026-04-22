Pedro Jiménez 22 ABR 2026 - 23:31h.

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Durante la última entrega de 'La isla de las tentaciones 10' hemos vivido la primera hoguera de las parejas en esta edición desde su flamante estreno en Telecinco, concretamente la de los chicos. En primer lugar, Sandra Barneda ha irrumpido en las villas y ha dicho unas palabras a modo de introducción y, tras preguntarle a todos los chicos qué tal en sus primeros días de aventura y qué esperan encontrarse en esta primera hoguera, se ha dirigido a Álex, el dar el pistoletazo de salida a esta primera hoguera de los chicos.

Y es que para Álex, los campeonatos de España y Europa en moto acuática son sus logros más importantes hasta ahora, pero quiere triufar en 'La isla de las tentaciones 10' en el reto que más se le resiste: acabar con la inseguridad de Ainhoa. El novio de esta se ha roto antes incluso de ver imágenes de su pareja.

En la tablet hemos visto a una Ainhoa dejándose llevar en más de una ocasión, pero sin nada excesivo: "No hay nada", ha dicho uno de sus compañeros al ver las imágenes. No obstante, a Álex le ha molestado una frase de Ainhoa en donde deja ver que no está pensando mucho en él (al menos no tanto como se imaginaría, asegura ella).

Posteriormente, hemos visto a una Ainhoa jugando a varios juegos, como al "juego del hielo", algo que no le ha molestado a Álex: "La he visto contenta, bien y mucho mejor de lo que me esperaba. Me quedo bastante tranquilo". En términos generales, Álex ha terminado de ver las imágenes y se ha sentido relajado y con ganas de seguir disfrutando y de que Ainhoa siga así, dejándose llevar. A pesar de eso, no esconde su miedo a que Ainhoa pueda no respetarle en un futuro.

Lucas se enfrenta a sus primeras imágenes de Yuli

Posteriormente ha llegado el turno de Lucas. Un Lucas que ha afrontado sus primeras imágenes de Yuli con ganas y confianza: "Quiero verla, simplemente verla". En la tablet hemos visto a una Yuli abriéndose ante el resto de tentadores en sus primeros días en la villa y confesando algunas cosas de su relación, sobre todo, ante Óscar (tentador VIP). Además, Yuli ha desvelado en más de una ocasión lo intenso que es Lucas: "Si estoy aquí es para mejorar eso", ha dicho este, reaccionando a las imágenes.

"Hay más imágenes para ti", ha dicho Sandra Barneda, dando paso a unas imágenes de una Yuli mucho más relajada y dando rienda suelta a sus sentimientos en la cálida bienvenida que le han dado los tentadores en 'Villa Deseo'. En un momento dado, Óscar le ha ofrecido ir al jacuzzi y esta ha aceptado, algo que ha dejado en shock a Lucas.