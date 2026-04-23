El secreto de nuestras presentadoras para lucir pelazo (sin salir de casa)

telecinco.es 23 ABR 2026 - 18:16h.

Elegir bien el tono y aplicar bien el producto son claves para conseguir en casa un color con acabado profesional.

Con Llongueras Color Advance, lograr un cabello brillante, fuerte y con cobertura total de canas, incluso las más resistentes, es más fácil que nunca.

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Algo que siempre llama la atención en plató es el brillo, la intensidad y el acabado impecable del cabello de nuestras presentadoras. ¿El truco? Si esperabas escuchar un "pasar horas en la peluquería”, te equivocas. Cada vez más, el secreto está en saber elegir bien el producto, y, sobre todo, en aplicarlo correctamente. La nueva fórmula de Llongueras Color Advance ofrece hasta 6 veces más brillo y fortaleza* dejando el cabello más suave e hidratado.

Preparar la piel, el primer gesto clave

Antes de empezar, hay algo fundamental que muchas veces se pasa por alto, y es preparar la piel. Aplicar una capa de crema hidratante en el contorno del rostro, justo en la línea del cabello y las orejas –sin tocar el pelo–, ayuda a evitar manchas. Además, si hidratas bien la piel durante los días previos, será mucho más fácil eliminar cualquier resto de tinte.

A la hora de aplicar el color, hay que tener en cuenta algunos trucos para hacerlo como una profesional. En el caso de tonos oscuros, que tienden a manchar más, lo ideal es empezar por las raíces en la parte interior del cabello y dejar para el final el contorno más cercano a la piel.

Elegir el tono perfecto (sin volverte loca)

Dar con el color ideal no siempre es fácil, pero hay algunas claves que pueden orientarte. Por ejemplo, el tono de tu piel influye mucho: si es clara, suelen favorecer más los rubios claros, dorados o los castaños cobrizos; en cambio, si tu piel es morena, los caobas, castaños intensos o negros suelen crear un equilibrio más armónico.

También puedes fijarte en los colores de ropa que mejor te sientan: si te ves especialmente favorecida con rojo o verde, lo más probable es que los tonos cálidos (como dorados o rojizos) sean los tuyos; si, por el contrario, te favorecen más el azul, el negro o el fucsia, encajarás mejor con tonos fríos como los ceniza o platinos. Y si no lo tienes claro, siempre puedes apostar por tonos neutros, que suelen funcionar bien en la mayoría de los casos.

Por último, el color de los ojos también puede darte pistas. Los ojos marrones o verdes combinan muy bien con reflejos cálidos, mientras que los ojos azules suelen destacar más con tonos oscuros. Además, conviene no alejarse más de dos tonos arriba o abajo de tu color natural para mantener un resultado equilibrado y favorecedor, y si dudas entre dos opciones, mejor elegir la más clara, ya que siempre será más fácil oscurecer después que aclarar.

Entender la numeración para acertar seguro

Para afinar aún más la elección, hay que entender cómo funciona la numeración de los tintes. El primer número indica la altura del tono, es decir, si es más oscuro o más claro, mientras que el número que aparece después del punto señala el reflejo: los .1 son cenizas, los .2 perlados, los .3 dorados, los .4 cobrizos, los .5 caobas y los .6 rojizos.

Para conseguir ese acabado de “peluquería” sin salir de casa, contar con un buen producto es fundamental. En este sentido, Llongueras Color Advance se presenta como una opción de calidad profesional que garantiza una cobertura total, incluso en canas resistentes. Su fórmula, enriquecida con aceite de semilla de uva y provitamina B5, no solo aporta color, sino que cuida el cabello en profundidad, dejándolo más brillante, fuerte y suave. Además, protege el cabello durante y después de la coloración. El resultado es un color intenso y duradero, con un cabello visiblemente más sano y lleno de vitalidad.

Además, su aplicación es rápida y sencilla, pensada para facilitar el proceso en casa sin renunciar a resultados profesionales. Con una gama de 28 tonos y una fórmula vegana, se adapta a diferentes estilos y necesidades.

*Test instrumental vs cabello sin teñir