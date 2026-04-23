Lorena Romera 23 ABR 2026 - 17:57h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha disfrutado de una cena junto a su hijo tras sufrir la marcha de su mascota

Sofía Suescun publica un conmovedor mensaje tras la dura pérdida de Maite Galdeano: "Nunca te he olvidado"

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Maite Galdeano ha reaparecido tras sufrir la durísima pérdida de su mascota. Después de recibir el mensaje de Sofía Suescun, que para muchos supone un sutil acercamiento, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha compartido unos stories en los que agradece el infinito cariño que ha recibido. En ellos, la navarra explica cómo se encuentra mientras trata de asimilar el fallecimiento de Tila, su fiel compañera de vida.

El motivo del retiro de la 'elegida de Dios' en estos últimos días no es otro que la marcha de su perra. Visiblemente conmovida, la navarra ha querido dedicar unas palabras a todas esas personas que le han acompañado desde la distancia: "En primer lugar, quería agradecer todo el apoyo que he tenido de la despedida de Tila al arcoíris. Ha sido increíble"

Pero la madre de Sofía Suescun siente un tremendo dolor. "Es una pena, estoy destrozada, no lo puedo superar", expresa en estas publicaciones. Sin embargo, la televisiva ha organizado una cena por un motivo muy especial. Su hijo, Cristian Suescun, ha sido su acompañante de lujo. Aunque "odia" su cumpleaños, la que fuera concursante de 'GH' ha celebrado su día junto a su hijo, que se ha convertido en su refugio mientras lidia con el duelo.

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Unos vídeos en los que les vemos compartiendo confidencias y muchas risas. "Después de tanto lloro, os podéis imaginar que, claro, con cualquier cosa ya me dan ataques de risa. Estamos cenando de maravilla... una ensalada César, unas croquetas de jamón y ahora viene la carne y el pescado", le cuentan a sus seguidores. Madre e hijo han escogido un bar de La Manga, donde "se come de maravilla". Allí, según la propia Maite, "la gastronomía es auténtica".

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"¿Cuántos han caído?", le ha preguntado Cristian Suescun entre risas. "No, eso no se dice, Cristian", ha respondido ella igual de divertida. "Pocos, muy pocos. Qué bien se conserva", ha señalado zalamero. Una cena en la que no han estado solos. "He venido con mi hija Alma, que está ahí, rebuscando comida", ha señalado, mostrando a cámara a su nueva mascota, que llegó a su vida poco antes de la marcha de Tila.

El mensaje de Sofía Suescun tras la pérdida su madre

Una dolorosa pérdida que también ha dejado afectada a Sofía Suescun, que publicaba en sus stories una imagen con la que se despedía públicamente de la que un día fuera también su perra. "Nunca te he olvidado", se leía en la ilustración, que mostraba a una joven hablando con el fantasma de su mascota. Un gesto de lo más significativo en plena guerra mediática y distanciamiento con su madre.