Paola Olmedo y el ajuste estético previo a 'Supervivientes 2026' que pasó desapercibido

telecinco.es 30 ABR 2026 - 12:51h.

Antes de su paso por el reality, Paola Olmedo apostó por un tratamiento estético discreto y personalizado enfocado en refrescar su imagen sin alterar sus rasgos.

Un plan de medicina estética a medida permitió a Paola Olmedo potenciar su rostro antes de viajar a Honduras.

Compartir







La salida de Paola Olmedo de ‘Supervivientes 2026’ ha vuelto a poner el foco en su imagen. Sin embargo, más allá de cambios pasados ya conocidos, lo que ahora cobra interés es el ajuste estético que realizó justo antes de comenzar su aventura en el reality, un retoque prácticamente imperceptible.

Lejos de transformaciones radicales, la apuesta fue clara desde el inicio. Se trataba de mejorar sin modificar y sin perder identidad. Un planteamiento que encaja con la tendencia actual en medicina estética, donde los resultados buscan pasar desapercibidos.

Días antes de viajar a Honduras, Paola acudió a la clínica Instituto de Benito, en Madrid, para someterse a un tratamiento completamente personalizado. Allí, se diseñó un plan personalizado cuyo objetivo no era cambiar el rostro, sino afinar pequeños detalles que aportaran un aspecto más descansado y equilibrado.

El abordaje partió de un análisis facial, gracias al cual el doctor Zarza pudo detectar algunos signos habituales como cansancio en la mirada, ligera pérdida de volumen en ciertas zonas y una menor definición en el mentón.

Técnicas combinadas con un enfoque natural

El tratamiento no se basó en una única intervención, sino en la combinación de distintas técnicas de medicina estética aplicadas de forma estratégica. La toxina botulínica se utilizó para relajar la expresión y abrir la mirada, mientras que el ácido hialurónico permitió recuperar volumen en áreas como pómulos y sienes, además de mejorar la proyección del mentón.

El contorno de ojos también se trabajó específicamente para aportar luminosidad y reducir el aspecto de fatiga, logrando una imagen más fresca sin alterar los rasgos.

El resultado fue una versión más pulida de sí misma, con un rostro más equilibrado y una expresión más descansada, que acompañó a la participante durante su estancia en Cayos Cochinos sin generar una percepción evidente de cambio.

Una tendencia que apuesta por la discreción

Este tipo de retoques reflejan una evolución clara dentro de la medicina estética . Frente a los cambios más evidentes de otras épocas, ahora se impone una filosofía basada en la naturalidad, la personalización y la planificación.

En el caso de Paola Olmedo, el resultado no responde a una transformación llamativa, sino a un ajuste sutil que encaja con esa búsqueda de equilibrio.