Dolor en Manzanedo de Valdueza, León, por la muerte de dos mujeres en una riada: "No hay palabras para una tragedia así"

Una fuerte tormenta provocó el desbordamiento del río Oza y y un deslizamiento de tierra que afectaron también a Bouzas

Mueren dos mujeres y dos bebés resultan heridos leves en una riada en Manzanedo de Valdueza, León

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LeónMucho dolor y luto este 16 de agosto en el pequeño pueblo de Manzanedo de Valdueza (León), por la muerte de dos mujeres en una riada. La Aemet ya había avisado de fuertes lluvias en España.

Una fuerte tormenta, como la que cayó en Jaén hace unos días, descargó tal cantidad de lluvia que provocó el desbordamiento del río Oza. Y también un deslizamiento de tierra.

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Ambos sucesos afectaron a Manzanedo de Valdueza y a Bouzas, con calles y carreteras anegadas por el agua embarrada, que discurría arrastrando incluso vehículos en la segunda localidad citada.

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Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León y municipales confirmaron a EFE que no hubo daños personales allí, pero sí en una bodega de Manzanedo donde se encontraban las dos víctimas mortales de lo ocurrido, de 60 y 80 años.

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"No hay palabras para una tragedia así"

Ambas mujeres fueron localizadas ya sin vida. Otros dos bebés sufrieron heridas leves, recibiendo atención sanitaria, según trasladó el 112 regional. Tras lo acontecido, se evalúan los daños materiales también.

Por otro lado, se están publicando mensajes de condolencias como el del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que expresó en su cuenta oficial de X:

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"Día de profundo dolor en Manzanedo de Valdueza. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a las familias y seres queridos de las dos mujeres fallecidas. No hay palabras para una tragedia así".

"Todo nuestro afecto y cercanía", añadió para concluir, mientras que el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, se ha desplazado a ambas localidades este domingo.

"Gran preocupación" tras los incendios del 2025

Ha confirmado a EFE que se encuentran con dificultades en los accesos por carretera como consecuencia del corrimiento de tierra y el barro. Ramón ha reconocido que existe "gran preocupación" por lo ocurrido.

Además, lo ha vinculado en parte a la situación de los terrenos afectados por los graves incendios del 2025, sin la vegetación necesaria para que la tierra tenga sujeción.

A media mañana está previsto que el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, visite las zonas afectadas y comparezca ante los medios de comunicación para dar más detalles del balance.