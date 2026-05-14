Cómo conseguir que tu maquillaje tenga brillo e intensidad para los festivales

Telecinco.es 14 MAY 2026 - 09:30h.

Mercadona ha sacado una nueva colección de maquillaje con cuatro productos que te harán deslumbrar

No tardes en ir a por ello porque su edición es limitada

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Con la llegada del buen tiempo las ganas de salir de casa aumentan y los planes se multiplican. Uno de los planes estrellas del verano son los festivales. Hay dos cosas que se planifican antes de ir a este tipo de eventos. Los looks y el maquillaje. Esto último te puede aportar una luz especial que te hará disfrutar a otro nivel. Para ello Mercadona ha sacado una nueva línea de maquillaje de lo más completa, ‘Fireworks’, que hará que deslumbres.

Brillo, intensidad y durabilidad a partes iguales

La nueva gama contiene cuatro productos. El primero de ellos es una paleta de sombras que tiene cuatro colores diferentes. Todos ellos destacan por su brillo. Lo encontrarás en tres texturas diferentes: polvo brillante, polvo efecto purpurina y purpurina en crema. Con todas estas formas podrás conseguir unos looks llamativos con lo que no pasarás desapercibido. Lo mejor es que con una misma paleta puedes crear acabados diferentes y podrás hacer que cada día sorprendas con un maquillaje diferente.

Otro producto que podrás aplicar en tus ojos es el eyerliner morado que destaca porque también contiene destellos de purpurina. La punta ultrafina que presenta hace que su aplicación sea fácil y que su acabado sea preciso. Si a este producto se le puede considerar un imprescindible en el set de maquillaje es porque es resistente al agua y al sudor por lo que no te preocupes por darlo todo en los festivales o emocionarte con tu cantante favorito porque su estado no cambiará.

Mercadona también ha dado un paso más allá con su iluminador en formato stick. Se caracteriza por tener un efecto refrescante inmediatamente después de su aplicación y su textura ligera. Su acabado es de larga duración.

El toque definitivo que te hará brillar con luz propia es el gloss que presenta esta gama. Presenta un color fucsia y lo mejor es que su textura es ligera. No notarás que llevas nada. Su aplicación no solo te aportará un toque de color en su cara. Además, tiene propiedades nutritivas que te harán lucir unos labios más jugosos. Esto gracias a que está enriquecido con ácido hialurónico y vitamina E. También le hace diferente su acabado que contiene divertidos charms.

Si te preocupa dónde guardar estos nuevos imprescindibles para tus make-ups no te preocupes porque Mercadona ha completado esta colección de ‘Fireworks’ con un bolso holográfico para guardar el maquillaje. No te quedes sin el tuyo porque la edición es limitada.

El maquillaje se puede completar con una de las máscaras de pestañas renovadas de Deliplus.