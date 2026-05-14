Patricia Fernández 14 MAY 2026 - 01:29h.

Las chicas aprovechab que Alba se marcha en busca de 'Villa Montaña' y van con ella después de todo lo vivido en la hoguera

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Alba se mostraba muy nerviosa con lo que podía encontrarse en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 10' porque, pese a que decidía confiar en él, lo vivido en el inicio de su relación hace que necesite ver que le está respetando: "Necesitaría ver que se lo está pasando bien, pero que está marcando bien los límites".

La recién llegada a República Dominicana decidía ver las imágenes de su pareja junto a sus compañeras, las que le hacían alucinar desde el primer momento: "¿Qué? Qué asco, ¿se puede ser más cerdo? Bailando pegado cuando es el primero que me dijo que no quería eso". La que también apuntaba al resto de chicos: "La villa está llena de guarros y él es muy influenciable, lo están arrastrando, es lo que más me temía, ver que no hace las cosas porque le nazca y sí porque se deja influenciar".

En medio de las explicaciones de Alba, las chicas empezaban a gritar y se mostraban muy nerviosas al ver que algo irrumpía en la hoguera: "Es una rata, yo me muero, me dan terror". Y ya con la sugestión, algo que se movía hacía asustarse a Sandra Barneda, lo que hacía vivir otro momento de pánico en las chicas, pero la presentadora se terminaba dando cuenta que era "una hoja", algo por lo que se disculpaba, pero no podía evitar partirse de risa.

Después de este divertido momento, continuaban las imágenes de David para Alba, en las que él confesaba sentirse atraído por alguien de la villa y se mostraba cómo está participando en los juegos, algo que seguía sin gustar nada a Alba: "Llevamos aquí solo tres días". Lo que acababa con ella completamente rota y estallando, lo que provocaba que tirase la 'tablet' y saliera corriendo por la playa en busca de 'Villa montaña', lo que hacía que las chicas la siguieran para intentar llegar con ella hasta sus parejas después de todo lo vivido en la hoguera: "Yo también le quiero decir cosas".

Todas salían corriendo mientras Sandra Barneda intentaba frenarlas: "Quietas, ¡parad!", pero ellas corrían por la playa con una Alba en cabeza completamente fuera de sí que terminaba dándose por vencida en la orilla de la playa, siendo alcanzada por sus compañeras y por la presentadora, que mostraba su enfado con lo que había ocurrido: "Todas de vuelta a la hoguera, os he dicho que pararais, pero habéis aprovechado que se iba Alba, ¿qué pensabais? No lo podéis hacer. Entiendo que lo estás pasando mal pero, ¿qué has visto?"

"Sandra, no puedo, me duele cómo habla de mí", afirmaba una Alba que vivía un complicado momento en la playa y la presentadora intentaba animarla: "No lo estáis viendo todo, sabéis a lo que venís, tenéis que aguantar". Y cuando conseguía tranquilizarse, Alba volvía junto a sus compañeras a la hoguera y aunque aseguraba "estar mejor", volvía a romperse pensando en lo que había visto sobre su pareja: "¿Cómo se puede ser tan malo?"

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