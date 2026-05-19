Olvídate de la fregona: la Dyson V12s Detect Slim Submarine hace en una pasada lo que tú haces en dos

telecinco.es 19 MAY 2026 - 13:01h.

Autonomía de 1 hora, potencia autorregulable, filtros HEPA y un sencillísimo sistema que aspira y friega al mismo tiempo para que no te compliques.

Las 10 mejores aspiradoras fregonas de 2026: comparativa completa para elegir la mejor

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Pocas tareas hay más pesadas que barrer o fregar los suelos, sobre todo si tienes un perro con pelo largo o diferentes tipos de suelos en casa y alfombras. Puedes hacer esa tarea mucho más sencilla si sacas partido de la tecnología con propuestas como la Aspiradora fregona Dyson V12s Detect Slim Submarine. Esta, que es capaz de aspirar y fregar al mismo tiempo, tiene una potencia de 140 W, autonomía de 1 hora, potencia autorregulable y un diseño que también se convierte en aspirador de mano. Lo hace todo a la vez en todas partes y además está rebajada a 449 €.

Un aspirador que es fregona, que lo hace todo de una sola pasada y que se adapta a cualquier suelo. Vivas en una casa grande o pequeña, solo o en familia, es para ti.

¿Por qué recomendamos esta aspiradora-fregona?

Aspira y friega a la vez con su cepillo motorizado de microfibra.

Su motor consigue 140 W de succión real sin pérdida en todo momento, llevándose toda la suciedad fácilmente.

Tiene un cepillo Motorbar antienredos que va genial si tienes mascotas en casa.

Sus filtros HEPA arrasan con casi el 100% de las partículas de hasta 0,1 micras, lo que es ideal para alérgicos.

Comprar en Dyson por (719 €) 449 €

Aspiradora fregona Dyson V12s Detect Slim Submarine

Lo que hace diferente a la Aspiradora fregona Dyson V12s Detect Slim Submarine no es solo que friegue y aspire, es cómo hace ambas cosas. Su sistema de ciclones atrapa y separa el polvo para no perder potencia en ningún momento, y su sensor detecta la suciedad para ajustar la potencia en tiempo real. Además, tiene un sistema de vaciado fácil con solo pulsar una palanca y una batería que aguanta hasta 1 hora de limpieza sin que tengas que recargar constantemente Da para una limpieza completa de los suelos de toda la casa y, como pesa tan poco, es muy cómoda de usar.

Si tienes una casa grande o mascotas, este aspirador fregona de Dyson es la compra perfecta. Con él te vas a olvidar de pelos, estornudos y complicaciones.

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¿Qué opinan los usuarios de esta aspiradora fregona?

Que es pura comodidad y que es sorprendentemente silenciosa. El combo de aspirado y fregado es lo que más destacan todos los que la usan, ya que agiliza todo. Aquí te dejamos varias reseñas reales de usuarios:

"Me sorprendió lo silenciosa y lo bien que aspira muy recomendable."

"Adquirido hace un mes. Valoro bien su ligereza, rapidez, fácil manejo y aspiración,. La duración de la batería es algo justa pero suficiente."

"Hace un par de semanas que la tengo, la uso a diario, es muy manejable y estoy encantada."

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