Si buscas móvil y no quieres arrepentirte, el POCO X8 Pro 5G tiene todo lo que necesitas y más

telecinco.es 21 MAY 2026 - 11:36h.

6500 mAh de batería, carga rápida de 100 W, pantalla AMOLED, 8 GB de RAM y cámara Sony con un descuento de más de 177 €. Hace palidecer al resto.

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¿Necesitas cambiar ya de móvil? ¿Quieres quedarte en Android y tener algo bueno sin pagar un disparate? Pues echa un vistazo al POCO X8 Pro 5G. Este teléfono móvil tiene muchas razones para ser atractivo: su pantalla AMOLED, su procesador Dimensity de 8 núcleos ultraeficiente, su batería de 6500 mAh... Pero lo que convence de él es su relación calidad/precio. No hay otro igual, y menos ahora que está rebajado a 285 €.

De los mejores smartphones calidad/precio que vas a encontrar. Perfecto para foto y vídeo y creación de contenido, para gaming, para consumir contenido multimedia... ¡Para todo!

¿Por qué recomendamos este móvil?

Su pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas y 120 Hz se ve perfectamente incluso bajo el sol directo.

Su batería de 6500 mAh aguanta dos días de uso sin despeinarse. Además, tiene carga rápida de 100 W.

Aguanta salpicaduras, lluvia y hasta inmersiones, ya que tiene certificación IP89/IP69K.

El procesador Dimensity Ultra brinda un rendimiento fluidísimo y su cámara con sensor Sony es alucinante.

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POCO X8 Pro 5G

Te llamará la atención por su pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas, pero lo que te enamorará del POCO X8 Pro 5G es todo lo que hace cuando empiezas a usarlo. Es un teléfono Android muy fluido, con un procesador que hace que todo se vea y se mueva de maravilla en él. Y luego está su cámara trasera de 50 MP con sensor de Sony, que poco tiene que envidiarle a las de iPhone. Es potente, va genial para foto y vídeo, para navegar, para series y para juegos. Y la guinda es su autonomía. Podrás usarlo durante dos días sin preocuparte de cargarlo gracias a su batería de 6500 mAh y, cuando tengas que cargarlo, lo hará rapidísimo gracias a su carga de 100 W.

Es el smartphone ideal para exigentes. Si vas a darle un uso intensivo, sea por trabajo o por ocio, va a estar totalmente a la altura. Te lo garantizamos.

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¿Qué opinan los usuarios del POCO X8 Pro?

La mayoría de usuarios concuerda en lo mismo con este teléfono: su relación calidad/precio es muy buena. A nivel de rendimiento y de prestaciones, conquista a cualquiera, como puedes comprobar si ojeas las reseñas que hemos recopilado:

"El móvil funciona como un tiro. Lo recomiendo al 100%."

"Muy buen móvil, con funda y cargador. Y a un precio excelente. Un 5 estrellas en todos los sentidos."

"Un muy buen móvil a un precio inmejorable. Muy fan de la marca POCO."

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