El progenitor habría estado trabajando durante la mañana y parte de la tarde sin percatarse de que la niña seguía en el vehículo

Las altas temperaturas que se registraron durante la jornada y la deshidratación habrían causado el fallecimiento de la pequeña

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A CoruñaTragedia y conmoción en Brion, Galicia, después de que una niña de dos años haya fallecido después de que, al parecer, su padre se la dejase olvidada en el coche. El hombre estuvo trabajando durante toda la mañana y parte de la tarde en su negocio sin percatarse de que la pequeña seguía en el vehículo.

Según las primeras hipótesis, las altas temperaturas que se registraron durante la jornada y la deshidratación causaron el fallecimiento de la pequeña.

El progenitor reconoció que se olvidó de la niña dejándola dentro del coche durante su jornada laboral

Fue sobre las 17:00 horas cuando el 112 recibió el primer aviso, movilizando inmediatamente a distintos efectivos hasta el lugar de los hechos. Allí, los equipos de emergencia trasladaron a la niña al PAC de Bertamiráns, centro de salud en el concello de Ames.

Una vez allí, según fuentes citadas por Cadena SER, el padre de la niña reconoció que se la había dejado dentro del coche durante su jornada laboral, lo que fatalmente habría provocado la muerte de la niña ante las altas temperaturas registradas ayer y que sacuden a España esta semana, también en puntos del norte, con valores por encima de 25 grados en la comarca de Santiago de Compostela, a la que pertenece Brión, donde se contextualizan los hechos.

Hasta el lugar de lo ocurrido, además, se desplazaron también efectivos del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) para prestar atención especializada a la familia de la menor tras confirmarse su muerte.