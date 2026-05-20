Kiko Rivera y Lola García anuncian que amplían la familia

Lorena Romera 20 MAY 2026 - 13:15h.

El hijo de Isabel Pantoja y la bailarina dan el paso más importante de su relación ampliando su familia

Las primeras palabras de Kiko Rivera tras su polémica entrada en Cantora: "La verdad solo tiene un camino"

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Kiko Rivera y Lola García han dejado a sus seguidores atónitos. A punto de cumplirse cinco meses desde que oficializaron su romance, el hijo de Isabel Pantoja y la bailarina han comunicado que ya están listos para dar el paso más importante de su relación. Y es que la pareja ha anunciado que amplían la familia. Una noticia que han celebrado desde sus respectivos perfiles de Instagram, haciendo partícipes a su comunidad.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' y la andaluza han revolucionado las redes sociales con su última publicación, donde han dado la bienvenida a este nuevo miembro de la familia, que marca un antes y un después para ellos. Con una preciosa galería de fotos, Kiko y Lola han presentado en sociedad a su ya pequeña gran revolución. "Os presentamos a León. Nuevo miembro de la familia. Pequeño, juguetón y con una cara que enamora nada más verlo", han escrito entusiasmados a través de sus redes sociales.

El dj y su pareja reconocen que se han adaptado muy rápido a esta nueva etapa de sus vidas, asegurando que el pomerania se ha ganado desde el minuto uno el el corazón de todos todos, aunque la convivencia con el resto de los habitantes de la casa esté dejando momentos de lo más divertidos. "Desde que ha llegado no ha parado de repartir alegría por casa… y eso que los demás todavía lo están mirando como diciendo: '¿y este quién es?'", bromean, refiriéndose a sus otras mascotas.

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Una noticia con la que Kiko Rivera y Lola García confirman lo que ya era todo un secreto a voces: están muy enamorados. Tanto, que no han dudado en tomar esta importante decisión con la que afianzan a pasos agigantados su relación.