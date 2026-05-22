¿Quieres entradas para ver a Bad Bunny en Madrid o Barcelona aunque se hayan agotado? Así puedes conseguirlas

telecinco.es 22 MAY 2026 - 11:57h.

Bad Bunny llega a España con el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ¿cómo conseguir entradas aunque estén agotadas?

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Bad Bunny llega a España con el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Una gira que va a traer 12 conciertos repartidos entre Barcelona y Madrid en lo que queda de mayo y hasta el 15 de junio. Se esperan más de 600.000 personas acudiendo al encuentro con el artista puertorriqueño, que puede presumir de haber colgado el cartel de "Sold Out" en tiempo récord. ¿Te has quedado fuera y quieres verlo? No te preocupes. Todavía tienes opciones.

Los días 22 y 23 de mayo, Bad Bunny canta en el Estadi Olimpic Lluís Companys de Barcelona y, después, del 30 de mayo al 15 de junio, celebrará 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Va a darlo todo en las capitales.

Y tú vas a poder ir aunque no queden entradas porque vamos a explicarte cómo conseguirlas. ¿Y mientras esperas a que llegue el concierto? Pues puedes ir calentando motores y escuchar la discografía completa de Bad Bunny en Amazon Music. Vas a poder desgañitarte cantando Debí Tirar Más Fotos y el resto de sus temazos.

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Cómo conseguir entradas en StubHub aunque estén agotadas

Que las entradas oficiales hayan volado no significa que se haya acabado la historia, porque puedes conseguirlas en StubHub. Esta plataforma funciona como un mercado alternativo donde las personas que compraron entradas y ya no pueden asistir las puedes poner a la venta para otros que sí pueden ir. Actúa como un intermediario en todo momento, con garantía FanProtect para que ambas partes queden satisfechas.

El proceso para conseguir las entradas de Bad Bunny es fácil: entras, buscas a Bad Bunny (o entras aquí directamente), eliges la fecha que te interesa y eliges cualquiera de las opciones de ubicación y precio que otros hayan publicado. Tienes pista, grada, primeras filas... un poco de todo, aunque va cambiando según el momento y disponibilidad, así que no puedes esperar mucho.

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¿Y es fiable? Por supuesto que sí. StubHub lleva años trabajando como una de las plataformas de referencia en Europa. Además, la transacción queda completamente protegida para que solo tengas que preocuparte de disfrutar del concierto.

Más allá de Bad Bunny: otros planes que puedes conseguir en StubHub

Si ya tienes tu entrada para ver al conejo o simplemente quieres ver otros planes para este año, tienes un poco de todo en StubHub. Hay desde partidos de la Champions League hasta entradas para ver a Sting, Alejandro Sanza, Pablo Alborán o Aitana, entre otros muchos. Incluso acceso a festivales como el Mad Cool o el Primavera Sound.

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En cualquier caso, el mecanismo es siempre el mismo: entras, buscas lo que más te interesa y ves los precios y plazas que hay disponibles gracias a otros usuarios. ¡Disfrutar de la agenda de eventos de todo el año nunca había sido tan fácil!

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