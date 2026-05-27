telecinco.es 27 MAY 2026 - 09:30h.

La psicóloga Alicia González, el creador de contenido Oscar Font y la embajadora de la marca Laura Madrueño hablan sobre bienestar emocional, autenticidad y autoexigencia en la era digital en el último episodio de Cobertura Sin Filtro de Zurich Seguros

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Las redes sociales forman parte del día a día de muchos jóvenes, pero también pueden convertirse en un espacio donde la comparación y la autoexigencia aumentan. La exposición constante a vidas aparentemente perfectas genera la sensación de que hay que cumplir con muchos estándares para encajar.

En el último episodio de Cobertura Sin Filtro, el videopodcast impulsado por Zurich Seguros para fomentar el diálogo sobre bienestar emocional, la conversación gira en torno a cómo afecta esa presión y a la dificultad de mantener la autenticidad en un entorno donde todo parece medido.

El creador de contenido Oscar Font pone palabras a esa sensación. Explica que, especialmente al principio, es muy fácil compararse con lo que ves en redes, ya que, desde fuera, todo parece perfecto. “En redes es muy fácil compararse y perder la conciencia de lo que tú estás logrando”, asegura.

Alicia González recoge esta idea y explica que intentar encajar en ese ideal de perfección puede tener el efecto contrario. “Buscar la perfección para encajar paradójicamente te aísla más, porque acabas mostrando una parte muy pequeña de ti, una realidad muy pulida y concreta”, afirma la psicóloga.

Pero la experta también insiste en la importancia de diferenciar entre autenticidad y exposición total. “Si toda mi vida pasa a ser pública, no tengo espacio íntimo para procesar mis emociones”, asegura Alicia. Ser auténtico no implica compartirlo todo, sino saber proteger la propia identidad y mantener espacios de intimidad.

Además, la conversación aborda el impacto del rechazo y los comentarios negativos en la salud mental. Oscar Font comparte su experiencia: “No me afecta tanto lo que me digan en redes sino la sensación de estar bajo juicio constante”. Alicia González explica que el cuerpo reacciona a los comentarios negativos de forma similar a una agresión física, por eso hay que tomar medidas frente a esta reacción.

Consejos para evitar la comparación en redes sociales

Sobre cómo lidiar con las comparaciones, ambos coinciden en que no siempre es recomendable entrar a leer los comentarios y Alicia recuerda que muchos mensajes negativos responden más a lo que le ocurre a quien escribe que a la persona que los recibe.

A partir de ahí, propone una dinámica sencilla:

Normalizar la emoción, ya que sentir envidia o incomodidad es parte del proceso.

Ponerle nombre para saber qué es exactamente lo que me genera esa sensación.

Reducir el uso de redes para volver a centrarse en uno mismo.

Esto último puede ser útil cuando aparece la apatía o cuando lo que antes te motivaba deja de hacerlo, señales de que la relación con las redes puede no estar siendo la adecuada.

Episodio final de Cobertura Sin Filtro

Este episodio pone fin a la primera temporada de Cobertura Sin Filtro, que nos deja cuatro conversaciones valientes para hablar sin tapujos sobre el bienestar emocional de los jóvenes. Un proyecto enmarcado dentro de la alianza con UNICEF en el movimiento “NTP: Coméntalo”. Y es que en Zurich Seguros apuestan por construir el futuro hoy, un futuro que pasa por cuidar, acompañar y empoderar a las nuevas generaciones en un entorno cada vez más cambiante, exigente y lleno de desafíos.

¿Dónde ver Cobertura Sin Filtro?

Puedes ver y escuchar todos los episodios de Cobertura Sin Filtro de Zurich Seguros en:

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