Es aspiradora, es fregona y es inalámbrica: la Dyson V15s Detect Submarina te hace la vida más fácil

telecinco.es 03 JUN 2026 - 16:50h.

El modelo mas potente de la marca, con sistema de doble limpieza, doble depósito de agua, sistema antienredos, cabezal con luz y más por 250 € menos.

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Olvídate de la escoba y del recogedor, olvídate de la fregona y olvídate de la aspiradora. Ahora puedes tenerlo todo en uno con propuestas como la Dyson V15s Detect Submarine. Esta aspiradora sin cable de Dyson sorprende por varias cosas: porque es fregona, porque su autonomía es de 60 minutos, porque tiene cabezal antienredos, porque es potentísima, porque aspira y friega a la vez y porque tiene un descuento de 250 €.

Es lo que estabas buscando para los suelos de tu casa. Da igual que sean de losa o moqueta, que tengas mascotas o no. No importa nada, porque siempre va a darte los mejores resultados. ¡Te va a enamorar!

¿Por qué recomendamos este aspirador sin cable?

Es la aspiradora sin cable más potente del mercado con sus 240 AW de potencia de succión.

Es capaz de aspirar y fregar el suelo a la vez, y siempre con agua limpia.

Tiene un cepillo Fluffy Optic que ilumina el suelo para detectar todo el polvo invisible.

Desenreda y elimina el pelo de mascotas automáticamente, sin enredos y sin preocupaciones.

Comprar en Dyson por ( 949 € ) 699 €

Dyson V15s Detect Submarine

La clave de la Dyson V15s Detect Submarine es que no necesitas nada más para los suelos. Aspira y friega al mismo tiempo gracias a su combinación de cepillos y, sobre todo, al Dyson Nautik, que limpia manchas, derrames y hasta líquidos secos usando siempre agua limpia. Te ahorra mucho tiempo gracias a eso, y gracias también a su motor y sistema de ciclones, que le dan la potencia más grande que puedas ver en un aspirador de este tipo. Lo succiona todo, en cualquier parte (hasta en el coche), y sin problemas de enredos gracias a su cepillo especial para pelos. Además, como aguanta hasta 1 hora de uso, da para una limpieza completa y de lo más cómoda, ya que no llega siquiera a los 3 kg de peso.

Es un modelo pensado para darte facilidades, perfecto para viviendas grandes y pequeñas, con distintos tipos de suelos y con mascotas o niños. Se adapta a todo, y por eso es tan buena.

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¿Qué opinan los usuarios de este aspirador-fregona sin cable?

Que no decepciona, como es habitual con la marca. Están muy sorprendidos por su potencia de succión y por lo bien que friega, sobre todo al separar bien el agua en su interior. A continuación puedes leer algunas reseñas de la Dyson V15s Detect Submarine:

"Dyson no defrauda. Es la segunda que compro para segunda residencia. El cabezal de fregar es maravilloso. Separa agua limpia de sucia con lo que siempre usas agua limpia."

"He comprado la V15 porque me la aconsejaron y realmente los resultados son muy buenos."

"Aspiradora bastante potente. La utilizo a menudo y sorprende la cantidad de suciedad que recoge cuando aparentemente está limpio. Muy contenta."

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