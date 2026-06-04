telecinco.es 04 JUN 2026 - 11:47h.

Descubre cómo crear un neceser preparado para cualquier plan con la promoción 3x2 en Maybelline, NYX, Essie y Agua Micelar de Garnier

Compartir







El verano tiene una capacidad única para cambiar los planes en cuestión de minutos. Puedes organizar una escapada con semanas de antelación, pero muchas veces los mejores recuerdos surgen de una invitación inesperada o de una propuesta de última hora. Esa sensación de querer apuntarse a todo es habitual durante estos meses, cuando la agenda se llena de viajes, conciertos, cenas al aire libre y encuentros improvisados con amigos.

Sin embargo, tanta actividad también implica menos tiempo para prepararse. Cuando surge un plan espontáneo, no siempre hay margen para dedicar una hora al maquillaje o para probar diferentes looks frente al espejo. Por eso, durante el verano cobran especial importancia los productos prácticos, versátiles y fáciles de aplicar, capaces de ofrecer buenos resultados en pocos minutos.

Con esta idea llega la promoción 3x2 en maquillaje y cuidado facial de Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Essie y Agua Micelar de Garnier. Una oportunidad para renovar el neceser de temporada, reponer imprescindibles o descubrir nuevos productos que simplifiquen la rutina diaria. La promoción estará disponible del 1 al 15 de junio en perfumerías participantes.

Consigue tus favoritos de maquillaje para el verano con un 3x2

El 3x2 para renovar tu neceser de verano (y estar lista para todos los planes)

La temporada estival suele venir acompañada de una agenda repleta de actividades. Tardes de piscina, escapadas de fin de semana, festivales, cenas en terrazas, fiestas populares o viajes improvisados forman parte del calendario de muchas personas. Contar con productos que respondan a las necesidades del verano y que permitan conseguir un look cuidado sin invertir demasiado tiempo es imprescindible.

La promoción 3x2 en las gamas de Maybelline, NYX, Essie y Agua Micelar de Garnier ofrece la posibilidad de renovar productos habituales o incorporar novedades a la rutina de belleza. Además, permite crear un neceser completo adaptado a diferentes momentos del día.

Cuando aumentan las temperaturas, las preferencias suelen inclinarse hacia fórmulas ligeras, acabados luminosos y productos cómodos de llevar. El objetivo es potenciar la frescura natural de la piel sin renunciar al color ni a la duración. En este sentido, los productos de maquillaje glow de Maybelline y NYX, los esmaltes de Essie y las soluciones de limpieza de Garnier se convierten en aliados especialmente prácticos.

La mecánica del 3x2 también permite experimentar con nuevas texturas y formatos sin renunciar a los favoritos de siempre. Ya sea para reponer básicos o para probar productos que han ganado popularidad en redes sociales, esta promoción puede ser una buena ocasión para actualizar el neceser antes de las vacaciones.

Consigue tu maquillaje de verano con un 3x2 en tu perfumería de confianza

Sunkissed Girl: el look más viral en redes sociales para el verano

Entre las tendencias de maquillaje que continúan triunfando destaca el efecto sunkissed, una propuesta inspirada en el aspecto saludable que deja el sol sobre la piel después de pasar tiempo al aire libre. Se caracteriza por una apariencia luminosa, tonos cálidos y un ligero rubor que aporta frescura al rostro.

Su popularidad se debe en gran parte a que es un maquillaje favorecedor, sencillo de realizar y adaptable a diferentes estilos. La clave está en potenciar la luz natural del rostro sin sobrecargar la piel, utilizando productos ligeros y aplicándolos en zonas estratégicas.

Este look resulta perfecto para jornadas de playa, comidas informales, paseos al atardecer o cualquier plan diurno en el que se busque un acabado fresco y natural. Además, puede realizarse en pocos minutos. Si quieres recrear esta tendencia aprovechando la promoción del 3x2, estos productos pueden ayudarte a conseguir el resultado:

Borrador Corrector Instant Age de Maybelline : una opción práctica para unificar el tono de la piel sin necesidad de aplicar una base. Permite corregir pequeñas imperfecciones y aportar luminosidad en puntos concretos del rostro, logrando un efecto fresco y natural.

: una opción práctica para unificar el tono de la piel sin necesidad de aplicar una base. Permite corregir pequeñas imperfecciones y aportar luminosidad en puntos concretos del rostro, logrando un efecto fresco y natural. Lifter Gel de Maybelline : aporta hidratación y un acabado brillante tipo gloss, perfecto para un efecto jugoso y ligero en el rostro.

: aporta hidratación y un acabado brillante tipo gloss, perfecto para un efecto jugoso y ligero en el rostro. Body Oils de NYX Professional Makeup: aceites corporales con acabado luminoso que dejan la piel con un brillo saludable y un aspecto veraniego más marcado.

Consigue los productos para tu look Sunkissed Girl con un 3x2

Sunset Baddie: el mejor maquillaje para las noches de verano

Si durante el día predominan los acabados naturales, las noches de verano permiten apostar por propuestas más intensas. El estilo Sunset Baddie conserva la luminosidad característica de la temporada, pero incorpora mayor definición en ojos, mejillas y contornos para conseguir un resultado más sofisticado.

Esta tendencia se inspira en los colores cálidos de los atardeceres y busca crear un equilibrio entre frescura y dramatismo. Es una opción especialmente adecuada para conciertos, cenas especiales, fiestas o cualquier evento nocturno en el que se quiera potenciar el maquillaje sin perder naturalidad.

Uno de los puntos fuertes de este estilo es su versatilidad. Puede adaptarse a maquillajes más discretos o a propuestas más llamativas dependiendo de la intensidad de los productos utilizados y de la ocasión. Para recrear el efecto Sunset Baddie, destacan estos productos:

Lash Sensational Sky High Waterproof de Maybelline : una máscara resistente al agua que aporta longitud, definición y volumen a las pestañas. Su fórmula está pensada para mantener el resultado durante horas incluso en condiciones de calor o humedad.

: una máscara resistente al agua que aporta longitud, definición y volumen a las pestañas. Su fórmula está pensada para mantener el resultado durante horas incluso en condiciones de calor o humedad. Buttermelt Blush y Buttermelt Bronzer de NYX Professional Makeup : sus tonos cálidos permiten recrear fácilmente el efecto bronceado característico del verano. Gracias a su textura suave, se difuminan con facilidad y ayudan a aportar dimensión al rostro.

: sus tonos cálidos permiten recrear fácilmente el efecto bronceado característico del verano. Gracias a su textura suave, se difuminan con facilidad y ayudan a aportar dimensión al rostro. Agua Micelar Bifásica de Garnier: ideal para retirar maquillaje resistente al agua y productos de larga duración. Su combinación de micelas y fase oleosa facilita la limpieza sin necesidad de frotar en exceso.

Consigue los productos para tu look Sunset Baddie con un 3x2

El tip definitivo para sobrevivir al verano: ¡tus uñas!

Las uñas suelen enfrentarse a mayores desafíos durante los meses de verano. La exposición al agua, la arena, los desplazamientos frecuentes y las actividades al aire libre pueden afectar a su resistencia. Una de las propuestas destacadas es Break Fix de Essie, un tratamiento diseñado para ayudar a reforzar las uñas y mejorar su aspecto cuando aparecen pequeñas fisuras o signos de fragilidad.

Una vez protegidas las uñas, llega el momento de elegir color entre más de 100 tonos. Las tendencias de la temporada apuestan por tonalidades alegres y luminosas que acompañan el espíritu del verano. Corales, rojos vibrantes, amarillos suaves y tonos pastel vuelven a situarse entre las opciones más populares, aunque también hay espacio para acabados más clásicos y elegantes.

Consigue los esmaltes Essie y el Break Fix con 3x2

La mejor manera de disfrutar del verano es contar con productos que permitan adaptarse a cualquier situación. Tener un neceser preparado facilita decir sí a los planes improvisados y estar lista en cuestión de minutos. Aprovechar la promoción 3x2 en Maybelline, NYX, Essie y Agua Micelar de Garnier puede ser una buena oportunidad para renovar imprescindibles, descubrir nuevos favoritos y afrontar la temporada con todo lo necesario antes de que finalice el plazo el 15 de junio.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.