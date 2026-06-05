Prepárate para el verano con iHerb: todo lo que necesitas para que tu piel y tu cuerpo no se resienta

telecinco.es 05 JUN 2026 - 13:29h.

¿El verano altera tus rutinas? Descubre los mejores suplementos alimenticios y cosméticos en iHerb para cuidar tu cuerpo y tu piel desde el interior

Compartir







Llega el buen tiempo, se alargan los días y, casi sin darte cuenta, tu rutina salta por los aires. Trasnochamos más, nos pasamos el día de terraza en terraza, comemos peor o a deshoras y pasamos horas bajo el sol o metidos en el agua. Aunque el verano es la mejor época para desconectar y disfrutar, también es verdad que el cuerpo nota ese ritmo descontrolado. Acabamos la semana más cansados, con la digestión pesada y con una sensación de deshidratación que se nota a simple vista, sobre todo en el aspecto de la piel y el cabello. Precisamente por eso, los meses de calor son la oportunidad perfecta para retomar esos pequeños hábitos que te hacen sentir bien o para empezar a cuidarte.

El bienestar funciona de dentro hacia fuera. Por eso, los suplementos alimenticios se han convertido en la herramienta perfecta para recuperar la vitalidad, mejorar la recuperación física o hidratar el organismo desde el interior. Si combinas esa ayuda interna con cosméticos potentes basados en activos como la Vitamina C, el retinol o la niacinamida, consigues un cuidado completo y equilibrado. En la plataforma de iHerb tienes a tu alcance un catálogo con más de 50.000 productos dedicados a la salud, la nutrición y el autocuidado.

Descubre el catálogo de productos de salud y belleza de iHerb

Creatina: el suplemento que no es solo para el gimnasio

Es muy común asociar la creatina exclusivamente con el levantamiento de pesas o el culturismo, pero la realidad es que sus ventajas van mucho más allá. Este compuesto se genera en nuestro propio cuerpo y destaca por su capacidad para optimizar el rendimiento energético general, acelerar la reparación muscular tras el esfuerzo y mitigar el cansancio acumulado del día a día.

Si buscas una forma cómoda de añadirla a tu alimentación habitual, el monohidrato de creatina puro de California Gold Nutrition es una opción fantástica. Se presenta en cápsulas vegetales muy fáciles de tomar y completamente limpias, sin azúcares añadidos.

750 mg de monohidrato de creatina por cápsula.

Fórmula sin gluten, soja ni organismos modificados genéticamente.

Comprar en iHerb

Colágeno marino: tu aliado en verano para la piel, el pelo y las articulaciones

Con el paso de los años, especialmente al cruzar la barrera de los 25 o 30, la capacidad de nuestro organismo para generar colágeno disminuye de forma progresiva. Este bajón se refleja rápidamente en la pérdida de firmeza de la piel, la debilidad del cabello y el desgaste de las articulaciones. Si a esto le sumamos los factores externos del verano, como la exposición solar continua, el cloro de las piscinas y la deshidratación, el resultado es un tejido cutáneo tirante, apagado y reseco.

Para contrarrestar estos efectos, el suplemento CollagenUP de California Gold Nutrition une en un solo producto péptidos de colágeno marino, ácido hialurónico y Vitamina C. Esta estudiada combinación mejora la hidratación, la elasticidad de la piel y el bienestar general del cuerpo. Utiliza colágeno hidrolizado, lo que significa que la proteína se ha dividido en fragmentos mucho más pequeños para que tu cuerpo la absorba y aproveche al máximo.

La Vitamina C ayuda a la síntesis natural de colágeno

Puedes añadirlo al café, al agua o al zumo sin alterar su sabor.

Comprar en iHerb

Probióticos: cuando el calor y los excesos te pasan factura

No se trata de que descuidemos la alimentación por completo, pero es innegable que durante las vacaciones improvisamos más. Comemos fuera de casa con frecuencia, alteramos los horarios y siempre nos concedemos algún capricho de más. El sistema digestivo suele resentirse ante estos cambios, manifestándose en forma de pesadez, digestiones lentas o inflamación abdominal. En estos escenarios, los probióticos son la solución perfecta para repoblar y equilibrar la flora bacteriana.

La opción LactoBif 100 de California Gold Nutrition destaca por aportar 100.000 millones de UFC (unidades formadoras de colonias) a través de una selección de ocho cepas bacterianas muy activas. Para notar un cambio real y duradero, la clave está en tomarlos de manera regular y constante.

Fórmula sin lácteos, gluten, OGM ni soya y apta para vegetarianos.

Mejora la salud digestiva, intestinal y promueve la salud del sistema inmunitario.

Comprar en iHerb

Omega-3: un clásico que siempre viene bien

El Omega-3 pertenece al grupo de los ácidos grasos poliinsaturados esenciales, lo que implica que el cuerpo lo necesita para funciones vitales pero es incapaz de producirlo por su cuenta. La gran mayoría no consume las raciones semanales recomendadas de pescado azul, que es la fuente principal de estos nutrientes. Añadir un complemento rico en ácidos grasos EPA y DHA es un gesto sencillo para cuidar la salud del corazón y mantener una mente ágil.

En el catálogo de iHerb destaca el aceite de pescado premium con Omega-3 de California Gold Nutrition, elaborado a partir de un concentrado de aceite de pescado refinado. Estas cápsulas blandas de gelatina de pescado aportan nutrientes críticos, ya que mantener unos niveles adecuados de Omega-3 contribuye de forma directa a disminuir los riesgos cardiovasculares, refuerza la respuesta inmunitaria y favorece el correcto rendimiento cognitivo.

El aceite pasa controles de calidad frente a metales pesados y contaminantes.

Contiene 180 mg de EPA y 120 mg de DHA por cápsula.

Comprar en iHerb

Sérum de Vitamina C: el producto que le da luminosidad a tu piel

Si tuviéramos que elegir un solo producto que no puede faltar en un neceser durante todo el año, ese sería, sin duda, un buen sérum de Vitamina C. Perfecto para despertar las pieles apagadas, unificar el tono y aportar un potente escudo antioxidante frente a las agresiones externas. Además, consigue ese deseado efecto revitalizante que te hace ver bien sin necesidad de recurrir al maquillaje.

Dentro de las opciones de cuidado facial disponibles en iHerb, el sérum de Vitamina C de Advanced Clinicals es uno de los productos más valorados. Su fórmula combina una variante estable de Vitamina C con ácido ferúlico y alfa-hidroxiácidos (AHA), logrando una acción conjunta que potencia el brillo natural del rostro y suaviza las pequeñas manchas y las líneas de expresión.

Fórmula muy ligera que puedes usar antes de cremas hidratantes y protector solar.

El ácido ferúlico tiene una potente acción antioxidante.

Comprar en iHerb

Retinol para cuidar toda la piel

Solemos centrarnos en cuidar nuestra cara, olvidando que el resto del cuerpo también sufre el envejecimiento y el impacto del sol. Aunque el retinol es el rey indiscutible de los tratamientos faciales, su uso en cremas corporales está ganando muchísimos adeptos, y con razón. Zonas como los brazos, las piernas, el escote o los hombros están continuamente expuestas en verano, lo que acelera la pérdida de firmeza, la sequedad y la aparición de texturas rugosas.

La crema corporal con retinol de Advanced Clinicals combina este renovador celular con ingredientes nutritivos y antioxidantes como la Vitamina E, el aloe vera y el té verde. Esta mezcla ayuda a alisar la piel, mejorar la elasticidad y devolverle un tacto suave. A pesar de ser una fórmula cremosa y rica, penetra en la piel con bastante facilidad. Recuerda que el retinol renueva la superficie cutánea haciéndola más sensible a los rayos solares.

Formato grande de casi 500 gramos para uso corporal diario.

Incluye ingredientes calmantes e hidratantes para equilibrar la fórmula.

Comprar en iHerb

La crema coreana que deja una piel luminosa y sana

El fenómeno de la cosmética coreana o K-Beauty no es una moda pasajera. Esta corriente ha transformado el cuidado de la piel gracias a sus fórmulas con ingredientes naturales, diseñadas específicamente para respetar y fortalecer la barrera cutánea. Su objetivo principal es conseguir una piel sana, jugosa y llena de vida desde la base.

Un claro ejemplo de esta filosofía es la crema humectante de Idealove, un tratamiento perfecto para devolver la suavidad y combatir de raíz el aspecto cansado o la deshidratación severa. Para lograrlo, incorpora en su composición activos clave como la niacinamida, la manteca de karité y la adenosina, tres componentes que trabajan en equipo para unificar el tono, nutrir en profundidad y consolidar las defensas naturales de la piel.

La niacinamida mejora el tono de la piel.

La manteca de karité hidrata en profundidad y mantiene esa sensación durante el día.

Comprar en iHerb

Disfrutar al máximo del verano no tiene por qué ser sinónimo de descuidar la salud. Integrar estos suplementos y cosméticos seleccionados en tu rutina diaria te dará ese empujón extra de energía, bienestar y protección que tu organismo tanto agradece en esta época. En la web de iHerb podrás hacerte con todos ellos, además de explorar una enorme variedad productos. Además, la plataforma ofrece envíos rápidos y gratis en pedidos superiores a 40€.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.