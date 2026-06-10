El ritual de Bayan antes de enfrentarse a la hoguera final con Miguel

telecinco.es 10 JUN 2026 - 18:14h.

Bayan se enfrentaba a la hoguera final con un toque diferencial que le aportaba Calvin Klein Euphoria Elixir

La participante cogió fuerzas ante el espejo antes de ver las imágenes de Miguel

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‘La isla de las tentaciones 10’ está llegando a su fin. Después de varias semanas separados de sus parejas se enfrenan a la hoguera final en donde una decisión puede cambiarlo todo. Muchos juegos, tentaciones e imágenes después, los concursantes se enfrentan a su paso por el programa y se miran a la cara. Una de las últimas parejas que se incorporaron a esta edición fue Bayan y Miguel.

Ella ya había estado participando como pareja y él de tentador. Antes de enfrentarse a este momento, Bayan se preparaba a conciencia ante el espejo. Ese momento de ella sola con sus pensamientos es clave para tomar la decisión que puede marcar el futuro de su relación.

Uno de los complementos que utilizó fue el perfume de Calvin Klein Euphoria Elixir. Este aroma es el impulso que ella necesita para enfrentarse a uno de los momentos más duros de esta experiencia. Es el toque que ha elegido Bayan como el resto de sus compañeras antes de cada hoguera.

Es el perfume que necesita para coger confianza e irradiar atracción antes de ver a su pareja. Bayan completaba su look con un vestido azul oscuro largo, pero el toque diferencial se lo daba Calvin Klein Euphoria Elixir.

La concursante y su pareja vivían momentos de tensión al enfrentarse a las imágenes de su participación pero, al igual que Calvin Klein Euphoria Elixir, el amor siempre acaba triunfando.