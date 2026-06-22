La TV OLED que destroza a la competencia: tiene IA, 144 Hz y un brillo que no has visto nunca

telecinco.es 22 JUN 2026 - 10:30h.

La LG OLED evo AI C5 es la mejor OLED del mercado, con más brillo, una IA mejor utilizada y un descuento de casi 3000 € con nuestro cupón exclusivo

Las mejores plataformas de streaming de vídeo del 2026: catálogo, precios y características

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Tu antigua televisión ya se te queda pequeña, no suena muy bien, la imagen no es la mejor y quieres cambiar. ¿Quieres dar un salto de calidad de verdad? Pues echa un vistazo a la Smart TV LG OLED evo AI C5, un modelo de 83 pulgadas con resolución 4K, procesador con IA, panel OLED, 144 Hz y unos colores, nitidez y contrastes que no vas a encontrar en otra tele. ¡Y además está rebajado más de 2900 €!

Una tele pensada para capitanear cualquier salón que, ahora, te puedes llevar aún más barata. Porque sí, está de oferta, pero también tiene un descuento del 10% adicional con nuestro cupón LGMEDIASET10.

Por qué te va a gustar

Panel OLED evo en 83 pulgadas y con resolución 4K. Mejor calidad y tamaño, imposible.

Su sistema operativo webOS25 se mejora cada año automáticamente, tiene funciones de IA y va muy fluido.

El procesador mejora la calidad de cualquier contenido a nivel de imagen y sonido.

Tiene 0,1 ms de tiempo de respuesta, así que es ideal si la quieres también para gaming.

Comprar en LG por (4999 €) 2069,10 €

Smart TV LG OLED evo AI C5

La gran diferencia de la Smart TV LG OLED evo AI C5 es algo que ya se ve en su nombre: su panel OLED. Cada píxel se ilumina o se apaga según la imagen y de forma independiente, consiguiendo una precisión de colores imposible de igualar, y unos tonos oscuros y negros de verdad, además de unos blancos más puros y fuertes. A la hora de ver cualquier contenido, es una gozada, además su procesador hace que lo antiguo parezca nuevo gracias a su mejora automática y su sonido no se queda atrás, ya que tiene altavoces de 40 W que ecualizan muy bien el audio para que voces, música y efectos estén bien nivelados (gracias también a su IA). Luego, sus 144 Hz de refresco y sus 0,1 ms de respuesta la hacen ideal para videojuegos. Lo tiene todo, y con 5 años de actualizaciones gratis garantizadas.

Si tienes un salón amplio, te gusta ver películas en condiciones, jugar a videojuegos con la calidad que se merece, o simplemente ver el Mundial casi como si estuvieras en el campo, es para ti. Sin duda.

¿Tiene buenas reseñas esta TV?

¡Y tanto que sí! Este modelo tiene más de 20.000 valoraciones y una nota media de 4,9 sobre 5. Es casi perfecto según los usuarios, que destacan sobre todo su calidad de imagen y los contrastes que tiene. Aquí te dejamos algunas reseñas:

"Colores brutales y negros perfectos. Tenemos la pantalla a 2,90 m, un poco cerca para una 77". Pero muy bien de definición. No se aprecian pixeles."

"Mi salón tiene bastante luz, pero la tv se ve fenomenal y con la luz apagada es un espectáculo. ¡Fenomenal! Magnífica compra."

"La calidad de imagen es brutal: negros perfectos, colores muy vivos y un contraste que se nota desde el primer momento. Ver pelis y series en 4K es una gozada, todo se ve súper nítido y con muchísimo detalle.”

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LG te ofrece un servicio de entrega e instalación gratis a domicilio, con recogida de tu anterior televisión gratis y con opciones de financiación para que te sea más fácil hacerte con ella. ¿Vas a comprarla?

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