Antía Troncoso 21 JUN 2026 - 14:51h.

La exparticipante de 'Los Gipsy Kings' sorprende al mostrar la fuerte reacción alérgica por la que ha tenido que acudir a urgencias

El marido de Noemí Salazar se somete a una micropigmentación capilar: su antes y después

Compartir







Noemí Salazar se ha llevado un gran susto. La que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' ha reaparecido en sus redes sociales con un alarmante vídeo en el que ha desvelado a sus seguidores el motivo detrás de su ausencia. Y es que la infuencer ha sufrido una fortísima reacción alérgica por la que ha terminado acudiendo a urgencias. ¡Descubre en esta noticia los detalles de todo lo que le ha pasado!

"No sé que me pasó. Fue cuestión de minutos", ha escrito la exconcursante de 'GH VIP' en la publicación en la que ha mostrado cómo fueron los momentos de tensión desde que le apareció la reacción en el ojo hasta que fueron corriendo a urgencias. Un vídeo en el que Noemí Salazar, acompañada por sus vecinas, mostraba las condiciones en las que se encontraba.

Noemi, socorrida por sus vecinas, acude a urgencias

"Se me está cerrando cada vez más", decía Noemí muy preocupada, aunque aún así no perdía el humor: "Storytime de cómo casi me quedo ciega y mis vecinas me salvan la vida". Ya en urgencias, Noemi Salazar, le explicaba al doctor lo que le estaba ocurriendo y, más tarde, compartía el diagnóstico: "Dicen que pudo ser una reacción alérgica".

Pese al diagnóstico recibido, la creadora de contenido no se ha quedado tranquila: "Fue súper extraño. Estaba tomando el fresco con mis vecinos, pedimos unas pizzas y, al rato, el ojo me empezó a picar. En cuestión de minutos se hinchó. Eso de "reacción alérgica" me parece algo muy genérico y la verdad es que me he quedado con muchas dudas".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Solo le pido a Dios que me proteja y me cuide siempre. Porque como me vuelva a pasar algo así unos días antes del bautizo... ¡me da algo", suplicaba la influencer en el post en su perfil de Instagram en el que compartió con sus seguidores la angustiosa experiencia vivida y la preocupación que siente.