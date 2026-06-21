Claudia Barraso 21 JUN 2026 - 15:43h.

Kate Middleton ha felicitado a través de redes sociales al príncipe Guillermo por su cumpleaños y el día del padre

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El príncipe Guillermo cumple este domingo 44 años y su familia lo ha querido celebrar por todo lo alto, coincidiendo con el día del padre en Reino Unido. Públicamente, la Familia Real británica ha emitido un emotivo post en su perfil de redes sociales donde felicitan al hijo del rey Carlos III y con una foto que no ha pasado desapercibida en redes sociales.

Ha sido su esposa Kate Middleton quien ha elegido la foto que tanto han comentado todos los usuarios en redes sociales, ya que aparece junto a su hija, la princesa Charlotte. Y la polémica no se ha generado por el gran parecido entre los dos, que también, sino porque sus otros dos hijos no aparecen en la fotografía con la que Kate ha decidido felicitarle el cumpleaños y el día del padre.

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Pero el mensaje sí que se lo ha firmado a los tres: “Feliz cumpleaños y día del padre al mejor papá del mundo. Te queremos”, escribía por sus tres hijos. La fotografía es una que se hicieron padre e hija durante el Trooping the Color que se celebró hace unos días. En ella, el monarca aparece con el uniforme militar y ella con un elegante vestido blanco, según ha informado ‘Diez Minutos’.

Kate Middleton vuelve a romper la tradición

Y como Kate Middleton es mucho de romper tradiciones, lo ha vuelto a hacer, igual que es tradición ya que para felicitar a sus seres queridos utilice fotografías hechas por ella misma en vez de por alguna fuente oficial, una de las muchas que tiene la familia para sacarles en su mejor pose. Pero esto es una muestra de cercanía y de realidad que utiliza Kate Middleton para ganarse el cariño de todos sus seguidores, y lo consigue, porque la tierna foto de padre e hija ha recibido mucho cariño.

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Pero lo nuevo es que esa fotografía no es suya, sino que es de Matt Porteous, un fotógrafo de confianza para los príncipes de Gales. No es la primera vez que se escucha su nombre relacionado con los hijos del rey Carlos III, sino que ha fotografiado momentos de lo más importantes de su vida, sabiendo sacar el lado más personal y real de cada uno de los miembros de la Corona de Reino Unido.