La familia sospechó pronto del panadero, que terminó confesando su crimen ante las autoridades

El dueño de la tienda que regentaba Juanfran, tras las pintadas por el crimen de David Salazar: "No tenemos nada que ver con el detenido"

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BadajozEl barrio de Suerte Saavedra, en Badajoz, fue el escenario de un crimen que continúa generando conmoción. Allí, un panadero, Juan Francisco, más conocido como ‘Juanfran’, acabó con la vida de David Salazar, un joven de 33 años que, al parecer, habría acudido a su establecimiento para cobrarle una deuda. En un primer momento, sus familiares dieron la voz de alarma ante la ausencia de noticias sobre su paradero, lo que les llevó a presentar una denuncia de desaparición y a iniciar una búsqueda en la que no tardaron en centrar toda su atención hacia quien terminaría por ser su asesino confeso.

Fue el domingo cuando David salió de casa en dirección a la panadería. 24 horas después, sus allegados seguían sin saber nada de él, denunciándolo en la noche del lunes ante las autoridades, que iniciaron la búsqueda. Tratando de encontrarlo, y en paralelo, un primo de la víctima, Andrés, acuciado por los mensajes que recibió de sus familiares sobre la desaparición del treintañero, siguió el pálpito que para entonces ya todos tenían y se presentó en el que después se revelaría como el lugar del crimen: sus sospechas estaban en lo cierto.

El primo de David Salazar fue a preguntar directamente al panadero por su desaparición

El martes por la mañana, a primera hora, se presentó en la panadería y encontró al asesino confeso en la puerta. Estaba limpiando y, según ha expresado él mismo en declaraciones recogidas por El País, fue contundente y directo al dirigirse a él: "No puedes seguir fregando porque estás bajo sospecha", cuenta que le dijo, tras lo cual le preguntó cómo iba vestido su primo ese domingo en que dejaron de saber de él, al tiempo en que le pidió incluso que abriese su coche, que estaba aparcado en las proximidades.

En ese sentido, como indica el citado medio, en su relato de cómo vivió esos instantes el primo de David Salazar ha contado que le llamó la atención un producto de limpieza que estaba en el maletero del vehículo y que le extrañó porque no lo había visto en la vida: 'Mano de Santo', se llamaba, y no fue lo único que llamó su atención. Además de este producto, también le inquietó una mancha que la pareció que podía ser sangre.

"Tú sabes algo más, para mí que le has matado", le dijo directamente, redoblando con sus palabras la presión sobre el panadero.

El panadero confesó el crimen y ha ingresado en prisión provisional

Al parecer, el panadero, de 49 años, había contraído una deuda con David. La familia subraya que éste no era prestamista, pero que estaba avalándolo haciendo de intermediario. Aquel día, el joven había ido a reclamarle una deuda, y desde ese momento, siempre que le preguntaron, negó saber dónde se encontraba.

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Con la búsqueda en marcha, distintos familiares se presentaron en su establecimiento, pero permaneció ocultando lo que acababa de hacer, como también hizo con el cuerpo sin vida de David, el cual descuartizó y escondió antes de llevarlos a una pista forestal cerca a unos 500 metros del establecimiento.

Las pesquisas policiales, siguiendo los movimientos del panadero y cercándolo, terminaron por confirmar las sospechas, forzando su confesión: dijo que aquel domingo David fue a cobrarle un parte de los 2.250 euros que le debía. Por la mañana le dio 50 euros y acordó la víctima que iría de nuevo por la tarde, a las 18:30 horas, para recoger otros 150, pero no los tenía. Por eso, según su versión, empezó una discusión que acabó con él dándole con un martillo en la parte de detrás de la cabeza y en más de una ocasión. Después, escondió su cuerpo y limpió todo con lejía y con el producto de limpieza que llamó la atención al primo de la víctima.

Tras estos hechos, la jueza ha decretado su ingreso en prisión provisional.