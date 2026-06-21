Fiesta 21 JUN 2026 - 20:22h.

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Los datos sobre el cáncer de piel preocupan a los expertos. Se detectan, cada año, 8.000 nuevos casos de melanoma (no es el más común, pero sí el más agresivo) y mil muertes anuales. 'Fiesta' avisa por el peligro de estar mucho tiempo expuesto al sol sin protección junto a una dermatóloga y muestra, en exclusiva, las palabras de José Antonio Canales Rivera, quien se ha sometido recientemente a una intervención quirúrgica para quitarse unas células cancerígenas en la nariz.

Canales Rivera, sobre sus células cancerígenas: "He estado muy expuesto al sol"

"Tengo células cancerígenas en la piel y he estado haciéndome un tratamiento esta mañana para prevenir", son las palabras del extorero cuando es preguntado por un equipo de 'Fiesta' al salida del hospital. La reportera del programa le pregunta a Canales Rivera si padece cáncer de piel y él aclara que esto es algo que lleva ya un tiempo arrastrando: "Yo tengo las células esas que ya me han quitado varias, pero lo de la nariz es por prevenir porque eso ya está ahí y tendría que salir porque no sé si saldría el año que viene, el siguiente o el otro y nada... que no pasa nada".

Canales Rivera insiste en que lo que ha hecho ha sido prevenir para un futuro porque "he estado muy expuesto desde pequeñito en el campo y sin gorra parriba y pabajo y bueno... que hay que ponerse gorra, hay que ponerse protección y las horas de más sol pues, por favor, no poneros al sol", es parte de su advertencia después de estar viviendo, en primera persona, los efectos que provoca la exposición al sol.

Una dermatóloga se pronuncia sobre las células cancerígenas de Canales Rivera

Tras escuchar sus palabras, la experta presente en plató, se pronuncia: "Seguramente, por lo que cuenta eso de 'ya me han quitado varios'... cuando te suelen quitar varios son epiteliomas o carcinomas que se llaman basocelulares, que es un tipo de cáncer de piel que no es tan malo como el melanoma pero sí que sale por el sol de toda la vida. Pasa en gente de ojos claros, pelo claro, piel clara y gente que ha estado al sol como él".

"Ya le han quitado varios, que serán basocelulares y dice que se lo ha tratado para prevenirse. Seguramente sea una lesión pretumoral que se llama queratosis actínica, que a veces son difíciles de ver porque no son marrones como las precursoras del melanoma sino que estas son rosadas, son como una herida que no acaba de curar y que es importante detectarlas a tiempo para seguramente hacer como él porque tenemos algunos tratamientos que no son operar, sino que son 'antes de", añade la dermatóloga.

Tres tips para prevenir el cáncer de piel