¡Aprovecha el Prime Day y ahorra hasta 300€ en depiladoras de luz pulsada!

telecinco.es 23 JUN 2026 - 12:20h.

Llegar al verano sin tener que preocuparte constantemente por la depilación es más fácil con los dispositivos de luz pulsada de Braun y vamos a ser sinceras: suena de maravilla. Su sistema IPL, diseñado para usar desde casa, ayuda a disminuir de forma visible el crecimiento del vello en pocas sesiones, de manera cómoda y respetuosa con la piel. Y ahora, coincidiendo con el Amazon Prime Day, puedes hacerte con ellos con descuentos que alcanzan los 300€, una de las mejores rebajas del año para este tipo de productos.

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Pongámonos en situación: llega el verano, empiezan los planes de playa, sacas los vestidos o el bañador del armario y vuelves a acordarte de que tienes que depilarte cada poco tiempo. Si utilizas cuchilla, el vello reaparece enseguida. Si prefieres la cera, sabes que el proceso tampoco es precisamente cómodo. Por eso la idea de olvidarte del tema durante semanas resulta cada vez más atractiva.

Ahí es donde entran en juego los aparatos de tecnología de luz pulsada (IPL) de Braun. Funcionan desde casa, apenas requieren unos minutos por sesión y permiten ir reduciendo el vello de forma progresiva. Además, aprovechando el Amazon Prime Day, algunos modelos estarán rebajados hasta 300€¹ durante los días 23 y 26 de junio, por lo que es un momento ideal para probar esta nueva tecnología si todavía no lo has hecho.

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Todo lo que debes saber sobre la tecnología IPL de Braun

Aunque pueda sonar complejo, el sistema es bastante simple. La luz pulsada actúa directamente sobre la raíz del vello gracias a su pigmentación natural. Con el paso de las sesiones, el folículo pierde capacidad para seguir produciendo pelo al mismo ritmo, lo que se traduce en una piel más lisa durante mucho más tiempo.

No es un método que funcione de un día para otro, eso es verdad, pero tampoco es el objetivo. La idea es seguir una rutina sencilla al principio y, una vez alcanzados los resultados deseados, realizar recordatorios ocasionales. Cuanto más constante eres, menos dependes de métodos tradicionales como la cuchilla.

Dicho esto, tienes que saber que muchas personas comparan la IPL con el láser porque ambos buscan lo mismo, que es reducir el crecimiento del vello. La diferencia es que, con la solución de Braun, no tienes que cuadrar horarios, desplazarte ni pagar cada sesión por separado. Todo el tratamiento se realiza en casa y a tu propio ritmo.

¿Por qué destaca la tecnología IPL de Braun?

Si las depiladoras IPL de Braun llevan tanto tiempo entre los dispositivos más vendidos no es solo porque funcionen, sino que también influye el hecho de que han ido incorporando mejoras pensadas para que cualquiera pueda utilizarlos en casa de forma sencilla y con confianza.

Se adapta a tu piel automáticamente: gracias a su sensor inteligente, el aparato ajusta la intensidad de la luz por sí solo según la zona que estés tratando.

gracias a su sensor inteligente, el aparato ajusta la intensidad de la luz por sí solo según la zona que estés tratando. Más comodidad en cada parte del cuerpo: piernas, axilas o rostro no necesitan exactamente el mismo tratamiento, por lo que puedes elegir el modo que mejor se adapte a cada situación.

piernas, axilas o rostro no necesitan exactamente el mismo tratamiento, por lo que puedes elegir el modo que mejor se adapte a cada situación. No necesitas reservar una tarde entera: una sesión completa puede hacerse en unos 10 minutos, menos tiempo del que muchas veces se tarda en desplazarse a un centro especializado.

una sesión completa puede hacerse en unos 10 minutos, menos tiempo del que muchas veces se tarda en desplazarse a un centro especializado. Te ayuda a ser constante : algunos modelos incluyen una app que te recuerda cuándo toca la siguiente sesión, algo especialmente útil al principio del tratamiento.

: algunos modelos incluyen una app que te recuerda cuándo toca la siguiente sesión, algo especialmente útil al principio del tratamiento. Con garantías de seguridad: toda la tecnología ha sido revisada y validada por expertos en salud dermatológica.

Los resultados empiezan a apreciarse rápidamente. De hecho, siguiendo las indicaciones de uso, Braun indica una reducción de hasta el 95% del vello visible después de solo tres sesiones².

Descubre las rebajas en depiladoras IPL de Braun durante el Amazon Prime Day

Braun Silk·expert Pro 5: una de las compras más interesantes de este Prime Day

No es casualidad que la depiladora Braun Silk·expert Pro 5 sea uno de los modelos más vendidos de la marca. Está pensada para quienes buscan resultados rápidos sin complicarse demasiado la vida, y sin duda cumple lo que promete.

¿Qué ofrece?

Una sesión completa puede hacerse en apenas 10 minutos, por lo que encaja fácilmente en cualquier rutina.

Siguiendo las recomendaciones de uso, los resultados empiezan a hacerse visibles desde la segunda sesión.

Su sistema inteligente adapta automáticamente la potencia al tono de piel en cada aplicación, sin necesidad de configuraciones complejas.

Incluye diferentes modos para que el tratamiento resulte más cómodo, especialmente en zonas sensibles.

Puede utilizarse prácticamente en todo el cuerpo gracias a sus distintos cabezales específicos.

Además del dispositivo, el paquete incorpora un neceser de transporte, cuatro cabezales intercambiables y una maquinilla Gillette Venus.

Está desarrollada bajo estándares de ingeniería alemana, fabricada en Reino Unido y respaldada por cinco años de garantía.

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¿Qué dicen quienes ya la tienen en casa?

Más allá de las especificaciones técnicas, una de las mejores formas de conocer cómo funciona un producto es ver qué opinan quienes ya lo utilizan. En Amazon, las depiladoras IPL de Braun acumulan miles de reseñas, y la Silk·expert Pro 5 mantiene una valoración media de 4,5 sobre 5. Estas son algunas de las experiencias compartidas por usuarios reales³:

"Compré esta depiladora de luz pulsada Braun Silk-expert Pro 5 hace poco tiempo y, aunque los resultados definitivos se aprecian a largo plazo, las primeras impresiones confirman plenamente la fama y la calidad premium de este dispositivo"

"La facilidad de uso y la tecnología de seguridad integrada justifican la inversión. Lo recomiendo encarecidamente a quienes buscan un tratamiento de depilación de nivel profesional para realizarlo de forma cómoda y segura en casa".

"Es una depiladora con diseño ergonómico, por lo que su uso es muy fácil y práctico"

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Preguntas frecuentes sobre depiladoras de luz pulsada de Braun

Resolvemos todas las dudas que puedas tener sobre estas depiladoras para que hagas tu compra con total seguridad.

¿La tecnología IPL de Braun es adecuada para todos los tonos de piel?

Las depiladoras IPL de Braun funcionan mejor en tonos de piel claros a medios con vello oscuro. Algunos modelos incorporan sensores inteligentes que ajustan automáticamente la intensidad según el tono de piel.

¿Debo afeitarme antes de cada sesión?

Sí. Se recomienda afeitar la zona antes del tratamiento para que la luz actúe sobre la raíz del vello y no sobre el pelo visible en la superficie.

¿Puedo usarla en las axilas y las ingles?

Sí. Estas zonas suelen responder muy bien al tratamiento IPL. Es importante seguir las instrucciones de uso y comenzar con la intensidad adecuada para la sensibilidad de cada área.

¿Qué debo hacer después de una sesión IPL?

Se recomienda hidratar la piel y evitar una exposición solar intensa durante los días posteriores. También es aconsejable utilizar protector solar en las zonas expuestas.

¿Cuánto duran los flashes de una Braun Silk·expert?

Los modelos actuales están diseñados para ofrecer cientos de miles de flashes, suficientes para muchos años de uso doméstico en condiciones normales.

Llegar al verano con la piel suave ya no tiene que ver con tener tiempo libre o conseguir cita en un centro especializado. Basta con dedicar unos minutos en casa cada semana y apoyarse en una tecnología que ha ido cambiando la forma de depilarse en los últimos años. Con el Amazon Prime Day, además, se vuelve una opción mucho más accesible en este momento.

¹ PVP y promoción son potestad exclusiva del distribuidor. P&G solo recomienda.

² Siguiendo la rutina de uso recomendada. Los resultados individuales pueden variar.

³ Basado en los datos de la App referentes a la autoevaluación de los consumidores.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.