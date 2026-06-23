Pedro Jiménez 23 JUN 2026 - 01:00h.

La emotiva confesión de Sofía Surferss y Lola Lolita a Jesús Calleja sobre su relación y el acoso sufrido

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Lola Lolita y Sofía Surferss se han abierto como nunca durante su viaje a China en 'Universo Calleja', con confesiones que nunca habían dicho en televisión y ante un Jesús Calleja que no ha dudado en indagar en ciertos temas que las dos hermanas poco han mostrado en sus redes a lo largo de todo este tiempo.

Ambas, creadoras de contenido y hermanas de nacimiento, acumulan millones de seguidores en sus redes sociales, por lo que han empezado contando cuál fue el origen de todo: "Me ponía guapa y hacía lipsing (cantaba una canción)". Las dos dudan que haya un punto de inflexión como tal a raíz del cual cambió todo, puesto que siempre se han dedicado a lo mismo. Además, creen que todo, en poco tiempo, se va a transformar y se van a tener que reinventar.

Lola Lolita y Sofía Surferss se sinceran en 'Universo Calleja'

Por otro lado, han tocado temas más personales, como cuál es su verdadera relación: "A veces nos amamos y a veces nos matamos, como todas las hermanas. Somos tan diferentes...". Y tras confesar que en TikTok ambas cuentan con alrededor de 20 millones de seguidores, Jesús Calleja les hace una pregunta directa: "¿Cuánto dinero tenéis en el banco?". "Yo tengo una cuenta de gastos y le digo a mi madre que cada mes me ponga x cantidad de dinero... pero no soy millonaria", asegura Lola Lolita.

Lola Lolita ha revelado que se siente muchas veces presionada por todo el 'hate' que recibe en redes sociales: "Piensa que lo primero que haces es levantarte cada mañana y leer insultos. Y no te puedes defender ni explicar todo porque es lo que buscan". "He estado meses llorando todos los días. No me quería levantar de la cama", ha subrayado Lola Lolita. Y es que ambos reconocen que en estos momentos hay una "oleada de hate" brutal a través de redes: "Nos tienen muchas ganas", asegura su hermana, Sofía Surferss.

Precisamente Sofía Surferss ha contado que en el colegio se metían con ella porque estaba muy flaca debido a que hacía gimnasia rítmica: "Se metían con mi físico. Me decían que era una tabla". Lola Lolita, por su parte, ha confesado que a ella le hacían también bullying, pero por hacer vídeos: "No le quiero desear el mal a nadie. Que me lo den a mí es otra cosa...".