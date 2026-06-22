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Exclusiva | Paola Olmedo anuncia que ya ha firmado el divorcio con José María Almoguera: "Hemos cerrado absolutamente todo"

Exclusiva | Paola Olmedo anuncia que ya ha firmado el divorcio con José María Almoguera: "Hemos cerrado absolutamente todo"
Exclusiva | Paola Olmedo anuncia que ya ha firmado el divorcio con José María Almoguera. telecinco.es
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Tras varios meses de muchos desacuerdos, Paola Olmedo y José María Almoguera han firmado al fin su polémico divorcio que generó un conflicto en la expareja.

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