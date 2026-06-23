Lorena Romera 23 JUN 2026 - 11:21h.

La exconcursante de 'Supervivientes' revela el siguiente paso en su tratamiento de fertilidad y pone una fecha clave

Adara Molinero comunica una noticia agridulce sobre su proceso para ser madre tras confesar sus problemas para quedarse embarazada

Compartir







Adara Molinero está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. De la mano de a quien ya considera el amor de su vida, Vicente Romero, la que fuera ganadora de 'GH VIP' disfruta de uno de los veranos de su vida. Sin embargo, está encontrando duras complicaciones a la hora de cumplir su sueño de ser madre junto a él. Un momento de lo más agridulce que, por momentos, empaña esa luna de miel en la que se encuentran. Ahora, a través de Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado el paso definitivo de su proceso para ser madre ante los "resultados de unas pruebas muy importantes".

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero abre las puertas de su casa tras una gran reforma valorada en 200.000 euros

Hace apenas unas semanas, la madrileña se sinceraba sobre su lucha por ser madre por segunda vez. Con el corazón en un puño, la creadora de contenido explicaba que, tras varios meses intentándolo sin éxito, habían decidido acudir a una clínica de fertilidad para averiguar qué estaba ocurriendo.

"Queremos tener un bebé, pero hay algunas pruebas que no han salido del todo bien. Hay una piedrita en el camino", revelaba en su entrevista en '¡De Viernes!'. Ahora, en esta última actualización a través de su perfil de Instagram, la que fuera también participante de 'Supervivientes All Stars', se ha sincerado con su comunidad de seguidores para actualizar en qué punto se encuentra su tratamiento.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero aclara en qué punto se encuentra su proceso de fertilidad tras descubrir sus problemas para ser madre

Canal de Whatsapp de Telecinco

A través de sus historias, y sobre un fondo azul, Adara se ha disculpado por no haber dado novedades antes y ha aprovechado para revelar una fecha decisiva. "No os he actualizado sobre el tema del embarazo, pero el 30 de junio tendremos los resultados de unas pruebas muy importantes", ha comenzado explicando la joven junto a los emoticonos de los dedos cruzados y estrellas de esperanza.

La influencer, con los nervios a flor de piel, le ha prometido a sus incondicionales que irá compartido con ellos el proceso: "Ahora mismo estamos en esa espera que se hace eterna, pero con mucha ilusión y esperanza. Ya os iré contando".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Este horizonte del 30 de junio no es un día cualquiera para la pareja, ya que de esos resultados médicos depende que puedan poner en marcha lo necesario para convertirse en padres. En este caso, un tratamiento de reproducción asistida. "Si todo sale bien, podremos empezar por fin el tratamiento de fecundación in vitro", ha explicado Adara Molinero.