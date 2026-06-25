La receta de crema fría de Espárragos de Navarra para combatir el calor

telecinco.es 25 JUN 2026 - 08:56h.

Con solo cinco ingredientes, tendrás una receta de Espárragos de Navarra para deleitar a tus comensales

Solo necesitas 20 minutos para prepararla

Compartir







El calor aprieta y las recetas refrescantes son más apetecibles. Los Espárragos de Navarra son un alimento que enriquece cada una de las elaboraciones y te enseño a hacer una crema fría con este ingrediente para combatir el calor. En 20 minutos tendrás un entrante con el que conquistar a todos tus comensales.

Ingredientes

800 gramos de Espárragos de Navarra

100 mililitros del líquido de la conserva

2 huevos

250 mililitros de leche evaporada

40 mililitros de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta blanca molida

Cebollino (opcional)

Modo de elaboración

Cuece dos huevos. 11 minutos de cocción serán más que suficientes. Escurre el agua y deja que se enfríen para poder pelarlos. Cuando estén fríos, pélalos y pícalos. No hace falta que queden en trozos pequeños.

Escurre los Espárragos de Navarra del bote de conserva y reserva el líquido. Separa cinco yemas de los espárragos para decorar. Pon en un vaso de batidora el resto de los Espárragos de Navarra y 100 ml de su líquido, los huevos picados, la leche evaporada, el aceite, la sal y la pimienta, al gusto.

Bate muy bien y cuela para que la crema quede muy fina. Tapa y reserva en la nevera hasta el momento de servir. Sirve una ración en el plato y termina colocando encima una de las yemas de los Espárragos de Navarra reservadas. Si te gusta el cebollino, pícalo y decora el plato.