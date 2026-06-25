Última hora del doble terremoto en Venezuela: 32 muertos y más de 700 heridos
Dos terremotos en menos de un minuto colapsan Venezuela y provocan multitud de derrumbes de edificios
El doble terremoto en un minuto ha hecho colapsar Venezuela. El temblor de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste de Venezuela y ha sido seguido de una veintena de réplicas. Los daños aún son incontables y el Servicio Geológico de EEUU señala que podría haber miles de víctimas en el peor terremoto en la historia del país venezolano.
"Alrededor de las 6 de la tarde ocurrieron dos sismos seguidos, el primero de 7,2 y seguidamente uno de 7,5 (en la escala Richter). A esta hora ya se han registrado 20 réplicas", ha declarado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una comparecencia en la que ha informado de la declaración del estado de emergencia. Los servicios de emergencias tratan de encontrar supervivientes entre los escombros de los edificios que se han derrumbado.
Primer dato oficial de víctimas: 32 heridos y más de 700 heridos
El gobierno de Venezuela ha hecho público el primer balance de víctimas tras el doble terremoto que ha sufrido la pasada madrugada. El dato aún es provisional y lamentablemente irá aumentando en las próximas horas. Venezuela señala que hay 32 muertos y más de 700 heridos.
Las cifras de magnitud citadas por Rodríguez han sido respaldadas por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), cuyos datos coinciden a su vez con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que ha informado de "un doble evento" en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.
"El USGS estima que es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado", ha anotado el Servicio, que también ha alertado de que "podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas".
Un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en un minuto colapsa Venezuela
Tragedia en Venezuela esta madrugada con un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. El temblor ha ocurrido en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste de Venezuela, y ha sido seguido de una veintena de réplicas, incluido el distrito de Caracas, ocasionando el "derrumbe de edificios en distintas parroquias", dejando además "muchas estructuras en riesgo de colapsar". Los servicios de emergencias tratan de buscar supervivientes entre los escombros de los edificios y desde el Servicio Geológico de EEUU se ha señalado que "es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado".Ir a la noticia