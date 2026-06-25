Primer dato oficial de víctimas: 32 heridos y más de 700 heridos

El gobierno de Venezuela ha hecho público el primer balance de víctimas tras el doble terremoto que ha sufrido la pasada madrugada. El dato aún es provisional y lamentablemente irá aumentando en las próximas horas. Venezuela señala que hay 32 muertos y más de 700 heridos.

Las cifras de magnitud citadas por Rodríguez han sido respaldadas por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), cuyos datos coinciden a su vez con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que ha informado de "un doble evento" en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2 con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.

"El USGS estima que es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado", ha anotado el Servicio, que también ha alertado de que "podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas".