Lorena Romera 23 JUN 2026 - 16:22h.

El exconcursante de 'Supervivientes' lanza una iniciativa para obtener un dinero extra

El refugio de Almudena Porras tras hacerse pública su crisis con Borja: "De todos los planes, siempre será mi favorito"

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Borja Silva se encuentra en pleno proceso de encontrarse a sí mismo tras su regreso de Honduras. Tras confirmar que su relación con Almudena Porras está en crisis, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido ahora unos stories en los que anuncia su último movimiento. El andaluz, tentador de 'La isla de las tentaciones', ha buscado una alternativa para generar ingresos de una forma rápida y directa.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido ha desvelado que se ha sumado a una conocida plataforma de compraventa de artículos de segunda mano. Una vía con la que busca obtener un dinero extra a la vez que hace limpieza profunda y da una segunda vida a multitud de pertenencias que acumulaba en su armario.

Con la naturalidad que le caracteriza, el hasta ahora novio de Almudena Porras ha animado a su comunidad a seguir sus pasos si se encuentran en una situación similar: "Si os pasa como a mí, que tenéis cosas que os olvidáis de que las tenéis, guardadas con etiqueta o sin etiqueta... dadles una nueva oportunidad".

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Para el influencer, esta iniciativa se ha convertido en una solución idónea para obtener beneficio económico de forma sencilla: "Vais a sacar un dinerillo extra superfácil", comenta entusiasmado en estas publicaciones donde celebra su nueva andadura y publicita su perfil para conseguir mayores ventas.

Además, esta decisión llega en un punto de inflexión clave para él, poco después de hacer pública que su relación con Almudena Porras atraviesa un momento complicado. "No tiene nada que ver con que ella me haya dejado de querer. Probablemente ella se encuentre sentimentalmente ahora mismo en el mejor momento y el que está mal soy yo. Desde que llegué de 'Supervivientes' no soy capaz de cuadrar mi cabeza", expresaba en un reel después de días de rumores sobre una posible separación.

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Una ruptura que el propio Borja ha desmentido: "No, no lo hemos dejado y tampoco tengo ningún tipo de intención. Estamos luchando para cómo me encuentro y para cómo está afectando a la relación".