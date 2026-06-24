Sofía Suescun y Kiko Jiménez inauguran ‘Villa playa’ y enseñan el espectacular resultado

Natalia Sette 24 JUN 2026 - 19:10h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' comparten con sus seguidores la feliz noticia de que su espectacular villa en la playa está terminada

Sofía Suescun desvela si está embarazada de Kiko Jiménez tras siete años de relación

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez han dado por fin el paso definitivo que consolida el cambio más importante de sus vidas. Tras muchos meses de obras , de empaquetar cajas y de vender algunos de sus enseres para aligerar la mudanza, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ se han instalado de forma oficial en su nuevo paraíso. La pareja ha inaugurado ‘Villa playa’ y ha enseñado el espectacular resultado de su nueva casa.

Los creadores de contenido han puesto rumbo a la Costa Blanca para inaugurar por todo lo alto 'Villa Playa', el espectacular chalé edificado en Alicante con el que buscan poner tierra de por medio y comenzar una nueva vida lejos de la ciudad. Tras intensos meses de reformas , el día ha llegado por fin.

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Sofía compartía esta misma mañana en sus ‘stories’ de Instagram una enigmática foto sacada en un espejo: “Buenos días. Nadie se imagina desde donde estoy echando esta foto”. Como era de esperar, su fiel comunidad no tardó en adivinar el destino exacto, provocando la divertida reacción de la de Pamplona. “Cómo me conocéis. Lunita!!! Que vas a vivir en la playa!!!”, ha puesto en una imagen con su perra frente a la playa.

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Por su parte, Kiko Jiménez no ha podido ocultar el torrente de emociones que le produce este logro: “Es un día muy especial. Soñaba con esto”, ha confesado el de Linares, rematando el anuncio oficial en una publicación conjunta con un contundente: “Se acaba de hacer realidad”.

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Aprovechando este momento tan dulce, la pareja ha querido abrirse en canal con sus fans para desvelar cómo consiguieron la vivienda, achacando el milagro al destino. “Queremos aprovechar para contaros la historia de Villa Playa porque somos de los que creemos que si el destino quiere, te lo pone ahí”, han explicado.

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Según han relatado, Alicante siempre fue su refugio: “Nosotros siempre veníamos a Alicante para desconectar, ir a la playa… Pasábamos por esta zona y soñábamos con vivir aquí”. El golpe de suerte definitivo llegó cuando, a punto de regresar a Madrid tras un fin de semana de vacaciones, recibieron una notificación en el móvil. Una casa de la zona, que ya estaba técnicamente vendida, se había quedado libre a última hora por un problema con el pago del comprador anterior. La pareja acudió de inmediato a visitarla, tuvo claro que era su hogar ideal y se la quedaron al instante.

El resultado de 'Villa Playa' es sencillamente espectacular, apostando por una línea vanguardista y de diseño minimalista. En el exterior destaca una fachada moderna de dos plantas en color blanco combinada con paneles de madera, un porche cubierto con ventiladores de techo y una maravillosa piscina rodeada de césped artificial donde Sofía y Kiko ya se refrescan junto a sus perros.

El interior de la vivienda, mantiene esta línea diáfana con paredes blancas, suelos de tarima clara, una moderna escalera con barandilla de cristal e interiores panelados donde sus gatos ya han encontrado su rincón favorito.

Con esto, los influencers dan por inaugurada la temporada de verano en el hogar con el que tanto tiempo llevaban soñando.