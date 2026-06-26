telecinco.es 26 JUN 2026 - 14:09h.

Cristina Tárrega y Carlos Latre presentaron la gala de la segunda edición de los Beef Awards

Más de 600 invitados y muchos rostros conocidos estuvieron presente en un evento en donde se reconocía la constancia y el talento de personas e instituciones

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Numerosos rostros vips se dieron cita en la segunda edición de los Beef Awards. A la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid acudieron más de 600 invitados de muchos sectores. PROVACUNO organizó esta gala para reconocer la contribución de personas e instituciones al progreso colectivo y la fuente de inspiración que son para el resto.

Gloria Camila fue uno de los rostros televisivos que estuvo en el evento y llegó en uno de los coches de MG. Pudo comprobar de primera mano la gran experiencia que supone viajar en un vehículo como este: “He ido súper cómoda. No ha hecho ruido ninguno. He ido con mi chico y muy cómodos los dos sentados”, decía tras llegar a Las Ventas en uno de los modelos de MG.

La altura de la gala la marcaban las numerosas estrellas que estaban presente y los premios que se entregaron para reconocer a empresas y personas que han contribuido a hacer un mundo mejor.

Por la alfombra roja pasaron Ana Obregón, Bertín Osborne, Mar Flores, Patricia Pardo, Christian Gálvez, Macarena Gómez, Alba Lago, Laila Jiménez, Mónica Pont, Óscar Higares, Clara Courel, Carlota Boza, Samantha Vallejo-Nágera o Colate, entre otros muchos.

La gala fue conducida por Cristina Tárrega y Carlos Latre y estuvo acompañada de una cena que la elaboraron más de 15 estrellas Michelín.

La importancia de cuidar el medio ambiente

MG fue una de las patrocinadoras del evento y José Antonio Galve, director de marketing de MG Motor, se mostró satisfecho con su presencia en los Beef Awards y lo que ello supone. “Estamos encantados de que todos los vips estén a bordo de nuestros coches y muy orgullosos. Nos encanta estar en este evento”.

José Antonio destacaba la importancia de hacer coches pensando en el medio ambiente. “En un evento de este tipo tenemos que demostrar que el futuro es hacia coexistir, de forma sostenible, vehículos, personas y sociedad. Ese es el único camino. El camino de cero emisiones y ser muy respetuosos con el medio ambiente. Es importante que los vehículos del futuro sean 100% seguros y en eso estamos trabajando en MG”, terminó diciendo el director de marketing.

MG fue, además, de los encargados de entregar un premio. La Fundación NTT DATA recibió de la mano de José Antonio Galve el galardón a la Innovación y Tecnología por sus 25 años impulsando el talento, la innovación y el emprendimiento tecnológico.

Los Beef Awards pusieron en valor la capacidad y la constancia de quienes quieren superarse cada día. MG es una de esas empresas que trabajan para dar lo mejor de sí a sus usuarios, siendo respetuosos con el entorno en el que vivimos.