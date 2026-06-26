Natalia Sette 26 JUN 2026 - 11:53h.

La amante de Omar Montes comparte una imagen de la cara de su bebé y desvela qué piensa el cantante de su paternidad

Hablamos con el entorno de Omar Montes y Rocío Martín sobre su embarazo y su presunta relación

Compartir







Rocío Martín continúa saboreando con intensidad la etapa más dulce y transformadora de su vida, completamente ajena al revuelo mediático que suscita su situación personal. La empresaria y CEO de una clínica estética, que asegura estar esperando un hijo junto al cantante Omar Montes, acaba de vivir uno de los momentos más especiales de su vida: ver la cara de su bebé por primera vez.

Tras la reciente y emotiva celebración de su gender reveal , donde rodeada de su familia desveló el sexo del bebé en una fiesta cuidada al detalle, Rocío ha querido compartir con su comunidad de Instagram un momento cargado de magia. La enfermera estética publica la primera imagen de las facciones de su futuro hijo a través de una ecografía de alta definición.

PUEDE INTERESARTE Omar Montes comunica una importante noticia en pleno revuelo por su presunta paternidad con Rocío Martín

Acompañando a las tiernas imágenes del rostro del bebé, Rocío ha publicado una emotiva carta abierta en la que se sincera por completo sobre el torrente de sentimientos que está experimenta en esta recta final. “Mi bebé me tienes en un estado de felicidad absoluta…”, ha comenzado confesando con el corazón en la mano

La ilusión de la futura mamá va en aumento a medida que la fecha de parto se acerca. “A solo unas semanas de poder achucharte… Ya son 30 semanas contigo, y no vemos la hora de abrazarte”, ha continuado relatando. La conexión con su hijo es ya total y la empresaria no ha podido ocultar lo mucho que le ha impactado contemplar su cara antes del nacimiento.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Me derrito al ver tu carita. No se puede ser más bonito. Nos tienes enamorados y aún no has nacido”, ha expresado con profunda ternura. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su publicación ha sido la alusión directa que ha hecho hacia el supuesto padre del bebé, lanzándole un dardo tan sutil como contundente que viene a confirmar la actitud del artista.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Aunque tu papá OM se haga el duro de cara al público, los que lo conocen bien me cuentan que se muere de ganas por verte”, ha desvelado sin tapujos. Aunque Omar Montes no ha dado todavía ninguna declaración pública sobre el asunto, Rocío asegura estar en contacto directo con el círculo más cercano del artista, que le dicen que tiene muchas ganas de conocer a su segundo hijo.

Rocío Martín ha querido cerrar su mensaje dejando claro lo que este niño es para su vida y la de su entorno más cercano. “Tú eres nuestro ser de luz y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Te amo mi bebé”, ha terminado diciendo con emoción. Apenas a 10 semanas de conocer a su hijo, Rocío demuestra estar volcada al 100% en su maternidad y tener inmensas ganas de conocer a su primer hijo.