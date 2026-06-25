Durante el último show del cantante, una niña se convirtió en protagonista tras pedir al artista que le subiera al escenario, una escena que no ha pasado desapercibida

Polémica en el último concierto de Dani Martín tras bromear con una niña y decirle que está "mal educada": "Ojalá deje de ser tu fan"

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La polémica protagonizada por Dani Martín durante uno de los conciertos de su gira '25 Ptos Años' sigue generando reacciones. Después de que se hiciera viral el vídeo en el que el cantante llamaba "maleducada" a una niña que le pedía subir al escenario, el artista decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido. Ahora ha sido la madre de la menor quien ha querido romper su silencio y ofrecer su versión de los hechos.

Todo sucedió durante el concierto que el exvocalista de El Canto del Loco ofreció en Córdoba. Las cámaras enfocaron a una niña de 11 años que sostenía una pancarta pidiendo subir al escenario. Al verla, el cantante interactuó con ella desde el escenario y le dijo que más tarde podría subir. Sin embargo, acto seguido añadió unas palabras que han generado un intenso debate en redes sociales.

"¿Tú quieres ya? Las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada", comentó el artista en un tono que algunos interpretaron como humorístico y otros consideraron inapropiado para dirigirse a una menor. El momento se viralizó en cuestión de horas y, mientras algunos han defendido que se trataba de una broma propia del espectáculo, otros muchos han criticado la forma en que se dirigió a la niña.

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Tras varios días de debate, la madre de la menor ha querido responder a través de un comentario publicado en un vídeo de TikTok del creador de contenido Javi Hoyos, donde explica cómo vivieron realmente la situación.

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La respuesta de la madre

Según relata, sus hijas son grandes admiradoras del compositor y acudieron al concierto con toda la ilusión del mundo. "Buenas, soy la mamá de la niña. A mis hijas les encanta Dani Martín. No veo un mal concierto para llevarlas", comienza explicando.

La mujer aclara que la menor que apareció en la pantalla del concierto llevaba un trabajo escolar sobre el cantante que había realizado en el colegio y que su intención era intentar entregárselo. "Mi hija chica, que es la que sale en la pantalla, llevaba un trabajo que habían hecho en el cole de él y pues iba a intentar dárselo", continúa.

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También explica que la niña estaba subida sobre los hombros de su hermana mayor para poder hacerse visible entre el público y considera normal que respondiera "que sí" cuando el cantante le preguntó si quería subir al escenario. "Por supuesto que si su cantante favorito le pregunta que si la sube al escenario, normal que diga que sí. Tiene 11 años y se sabe muchas de sus canciones", asevera.

Respecto a la pancarta, la progenitora de la niña señala que ya había numerosos asistentes portando mensajes similares, y ha querido dejar claro que, en su opinión, las palabras que utilizó el artista "no fueron las correctas".

Aunque reconoce que entiende que Martín pudiera decidir no subir a la niña al escenario, considera que la forma de expresarlo fue desacertada. "Desde mi punto de vista pienso que las palabras no son las correctas. Si no la vas a subir, por lo menos otras palabras".

Las palabras de Dani Martín

Por su parte, el cantante ya se había pronunciado al respecto. Ante el revuelo generado, publicó un vídeo en sus redes sociales para explicar su postura.

El cantante aseguró que nunca tuvo intención de faltar al respeto a la menor y defendió que todo ocurrió en un contexto de humor e improvisación sobre el escenario.

"Jamás en la vida le faltaría el respeto a una niña", afirmó, insistiendo en que el momento fue tratado con cariño y sentido del humor. Además, lamentó que el episodio hubiera sido sacado de contexto y llegó a pedir disculpas a quienes se hubieran sentido ofendidos por sus palabras.