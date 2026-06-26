Lidia González 26 JUN 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todo lo que ha pasado con Christian después del reality

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mar Ruiz estaba deseando poder romper su silencio y sentarse frente a las cámaras de mtmad para contar todo lo que ha estado callando durante este tiempo. Después de desvelar su nivel de estudios y su profesión frustrada, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza su relación con Christian y confiesa si ha vuelto con él. Muy sincera, la influencer no esconde nada de lo que siente y cuenta todos los detalles. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo de ‘Yo puedo’, para Mediaset Infinity!

Durante su reencuentro en el debate de ‘La isla de las tentaciones’, los influencers anunciaron que habían roto su relación. Ahora, ha llegado el momento de que la mallorquina cuente en qué punto se encuentra y confiese todo lo que ha pasado desde que finalizaran, definitivamente, su experiencia en el reality que han protagonizado. “Me habéis estado preguntando mucho por redes”, comienza explicando.

La creadora de contenido a echado la vista atrás para contar todo lo que ha pasado tras hablar del complicado momento que estaban viviendo en el reencuentro de los tres meses después. Mar Ruiz cuenta todos los detalles de lo que ha pasado realmente entre ellos y se sincera sobre el estado de su relación actual. “Nos queremos mucho”, asegura tajantemente. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para su canal de mtmad en Mediaset Infinity!