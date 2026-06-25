Redacción Euskadi 25 JUN 2026 - 11:16h.

El suceso se ha producido bajo el faro, cerca de la playa de Miramar

Los equipos de emergencia han recuperado del mar el cuerpo de una de las personas desaparecidas

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San SebastiánLa tragedia ha sacudido la localidad labortana de Biarritz por el desprendimiento mortal de un gran bloque de roca del acantilado bajo el faro de Biarritz, junto a la playa de Miramar. Los equipos de emergencia desplegados en el lugar han logrado recuperar el cuerpo sin vida de una mujer y se busca a una segunda persona desaparecida. Los rescatadores trabajan con la hipótesis de que este hombre pudiera estar atrapado en el fondo del mar, bajo los escombros.

La pared de piedra se desplomó este miércoles a última hora de la tarde, sobre las 20.30 horas. Tras un fuerte estruendo, un gran bloque de unos 2.000 metros cuadrados cayó desde el acantilado al agua y provocó una ola de metro y medio de altura. El pánico se adueñó de los numerosos bañistas que a esa hora estaban en la zona.

La mujer fallecida y el hombre desaparecido son dos submarinistas, vecinos de la zona. Los trabajos de rescate se han prolongado durante toda la noche y continúan a esta hora, con un amplio dispositivo en el que participa salvamento marítimo, bomberos, policía y medios aéreos, desde un helicóptero a drones.