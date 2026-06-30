Los 10 mejores dispositivos de aparatología facial: guía de compra y comparativa 2026

telecinco.es 30 JUN 2026 - 13:08h.

La tecnología que está revolucionando el cuidado de la piel

Qué robot limpiafondos elegir en 2026 para olvidarte de la limpieza de la piscina

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La tecnología aplicada al cuidado facial ya ha llegado a los hogares. Una oleada de dispositivos de aparatología facial ha llevado tratamientos como la fototerapia LED, las microcorrientes o la electroestimulación al cuarto de baño de cualquiera. ¿Significa eso que cualquier aparato vale? Ni de lejos. No todos emplean la misma tecnología ni persiguen los mismos objetivos y elegir bien depende de saber qué necesita tu rostro y qué puede ofrecer cada dispositivo.

En 2026, hay tendencias muy claras: la fototerapia LED, las microcorrientes, la EMS, la crioterapia y los dispositivos conectados mediante app. ¿Cuál deberías elegir? Vamos a ayudarte en esta comparativa en la que analizamos los mejores dispositivos de aparatología facial de 2026 evaluando tecnología, facilidad de uso, comodidad, calidad, innovación y relación calidad-precio.

Shark CryoGlow - Fototerapia LED y crioterapia en un solo dispositivo

Cupón 10% de descuento: MEDIASET

La primera máscara LED en España con efecto frío para el contorno de ojos. Combina luz roja, infrarroja y azul con la tecnología InstaChill en tres niveles regulables. Da para sesiones de 6-8 minutos y tiene batería recargable USB-C. Es de las mejores que vas a encontrar.

Cuatro tratamientos preprogramados para diferentes necesidades cutáneas.

para diferentes necesidades cutáneas. Efecto frío con tres niveles ajustables en el contorno de ojos.

en el contorno de ojos. Tecnología iQLED desarrollada con dermatólogos, combinando infrarroja profunda, roja y azul.

Pros y contras:

+ Integra crioterapia y LED en un único dispositivo.

+ Requiere solo sesiones cortas que facilitan la constancia.

- No dispone de app para personalizar los tratamientos.

- Su precio habitual está en rango medio-alto.

Consulta su ficha completa en la web oficial de SharkNinja

CurrentBody Serie 2 - Una máscara LED para integrar fácilmente en la rutina diaria

¿Quieres una máscara facial que puedas ponerte mientras lees? La Serie 2 apuesta por la comodidad sin renunciar a la eficacia. Su silicona flexible se adapta al rostro y emite tres longitudes de onda: roja (633 nm), infrarroja cercana (830 nm) e infrarroja cercana profunda (1072 nm) para darte un tratamiento de lo más completo.

236 bombillas LED con cobertura uniforme del rostro completo.

con cobertura uniforme del rostro completo. 10 minutos por sesión , de 3 a 5 veces por semana.

, de 3 a 5 veces por semana. Certificación Veritace, un sistema de control que testea cada diodo individualmente.

Pros y contras:

+ La silicona Best-Fit garantiza cobertura lumínica completa.

+ El tratamiento es completamente indoloro y no genera calor.

- Su precio puede resultar elevado para empezar.

- No incorpora luz azul para el tratamiento del acné.

Consulta las opciones disponibles en CurrentBody

FAQ 202 - Tecnología avanzada para quienes buscan un tratamiento premium

Cupón 35% de descuento: FOREOCARE

Con 600 puntos de luz, 8 longitudes de onda y diseño completamente inalámbrico, la FAQ 202 de FOREO es una de las máscaras faciales más completas del mercado. Ultraligera, transparente y con tratamientos que van desde los 5 minutos y se gestionan a través de su propia app.

Ocho longitudes de onda para arrugas, acné, hiperpigmentación, rojeces y luminosidad.

para arrugas, acné, hiperpigmentación, rojeces y luminosidad. Abertura para ojos y boca que permite moverse libremente durante la sesión.

que permite moverse libremente durante la sesión. Silicona flexi-fit que se adapta a cualquier forma de rostro como una segunda piel.

Pros y contras:

+ Una de las máscaras más versátiles del mercado.

+ Su ligereza permite seguir con las actividades cotidianas durante el tratamiento.

- Es un modelo premium, con lo que eso implica a nivel de precio.

- Requiere descargar la app para acceder los programas personalizados.

Consultar precio y posibles ofertas

Lightinderm - Una propuesta versátil para potenciar el cuidado facial

Lightinderm rompe con el formato de máscara ofreciendo un tratamiento distinto. Es un dispositivo manual que combina luz LED de 5 longitudes de onda, sérums fotoactivos y masaje tisular profundo. Desarrollado en el Hospital Cochin de París con más de 50 patentes, funciona con cápsulas intercambiables que activan automáticamente el programa correspondiente.

Triple estimulación patentada que triplica la eficacia de un sérum convencional.

que triplica la eficacia de un sérum convencional. Siete programas específicos (Repair, Lift, Spotless, Purity, Brightening, Eye y Skin Perfect).

(Repair, Lift, Spotless, Purity, Brightening, Eye y Skin Perfect). Formato compacto que facilita el transporte y el uso en cualquier lugar.

Pros y contras:

+ Combina LED, sérum y masaje en una sola herramienta.

+ Es el dispositivo con las sesiones más cortas de toda la comparativa.

- Las cápsulas de sérum se adquieren aparte, elevando el coste.

- Al ser manual, no cubre todo el rostro a la vez.

Consultar opiniones y precio en Sephora

Dreame Chrona - Enfocada en mejorar la apariencia de los signos de la edad

Dreame da el salto al cuidado facial con la Chrona, una máscara LED con 280 perlas de alta pureza en estructura 3D plegable. Tiene cinco modos de luz (roja, infrarroja, azul, amarilla y verde) y funciona sin cables gracias a su carga por USB-C.

Validación independiente SGS con mejoras medibles en luminosidad y elasticidad a los 28 días.

con mejoras medibles en luminosidad y elasticidad a los 28 días. Diseño tridimensional plegable con los LED a 1 cm de la piel para maximizar la transmisión.

con los LED a 1 cm de la piel para maximizar la transmisión. Pureza de la fuente de luz del 99,9 % según los datos del fabricante.

Pros y contras:

+ Es una de las pocas máscaras con cinco modos de luz y diseño plegable para viajar.

+ Cuenta con respaldo clínico.

- Al ser un lanzamiento reciente, su disponibilidad y precio pueden variar.

- No incluye conectividad con app.

Consultar disponibilidad en la web de Dreame

AGE-R ATS Air Shot - Una experiencia inspirada en tratamientos profesionales

Cupón 10% de descuento: MEDIASET10

La AGE-R ATS Air Shot de Medicube es una solución que ha reinventado el microneedling. Utiliza electroestimulación para crear microcanales temporales en la piel sin agujas ni marcas. ¿El resultado? Una textura más refinada y absorción notablemente superior de los cosméticos que apliques después.

Microneedling eléctrico sin agujas con tres métodos de aplicación.

con tres métodos de aplicación. Sesiones de 5 minutos , recomendadas 2-3 veces por semana.

, recomendadas 2-3 veces por semana. Diseño compacto y ligero para zonas específicas.

Pros y contras:

+ Potencia la penetración de los cosméticos.

+ Es una tecnología diferente al resto, con un enfoque complementario.

- El hormigueo inicial puede resultar incómodo en pieles sensibles.

- No trabaja con LED ni microcorrientes, así que sus objetivos son distintos.

Consultar disponibilidad, precio y opiniones

NuFACE Mini+ Starter Kit - Microcorrientes para un efecto reafirmante en casa

NuFACE lleva más de dos décadas trabajando con microcorrientes, y eso se nota en el Mini+, que emite corrientes de bajo nivel que estimulan los músculos faciales para mejorar contorno, firmeza y líneas de expresión. El kit es muy completo, ya que incluye dispositivo, gel conductor IonPlex y crema reafirmante.

Autorizado por la FDA , clínicamente probado.

, clínicamente probado. App NuFACE Smart con tutoriales, seguimiento con selfies y recordatorios.

con tutoriales, seguimiento con selfies y recordatorios. Tres niveles de intensidad ajustables.

Pros y contras:

+ Es el gran referente en microcorrientes domésticas.

+ Su tamaño compacto lo hace perfecto para viajar.

- Requiere gel conductor para funcionar, lo que implica un gasto extra recurrente.

- Los primeros 60 días exigen cinco sesiones semanales.

Ver precios en LookFantastic

Unicskin - Un dispositivo pensado para complementar cualquier rutina de skincare

La UNICLED Korean Mask de Unicskin cuenta con 936 luces LED en 152 bombillas con 7 longitudes de onda. Desde la roja antiedad hasta la azul antiacné, pasando por la amarilla para pieles enrojecidas. Una máscara española con certificaciones CE y FDA que ofrece sesiones de 30 minutos con un color o de 15+15 combinando dos.

936 LEDs con 7 longitudes de onda para múltiples necesidades cutáneas.

para múltiples necesidades cutáneas. Potencia la absorción de los cosméticos aplicados previamente.

aplicados previamente. Dos métodos de uso para adaptar la sesión a tus necesidades.

Pros y contras:

+ Alta densidad de luces LED para dar una cobertura homogénea.

+ Es una marca española con fabricación de calidad contrastada.

- Funciona con cable, y eso limita su movilidad.

- Las sesiones de 30 minutos son más largas que el resto.

Disponible en Druni

Mask LED Beauty Prolight - Una solución centrada en la fototerapia facial

La Mask LED Beauty Prolight de Italian Design es la mejor puerta de entrada a la fototerapia facial. Cuenta con 98 LED en 7 colores, cada uno con una longitud de onda específica: la roja para firmeza, la azul para acné, la verde para luminosidad. Se recomienda usarla entre 3 y 5 veces por semana.

7 colores LED que cubren un espectro amplio de necesidades cutáneas.

que cubren un espectro amplio de necesidades cutáneas. Compatible con cualquier producto facial , combinable con la rutina habitual.

, combinable con la rutina habitual. Sencilla de utilizar, sin necesidad de app ni configuraciones complejas.

Pros y contras:

+ Su precio la convierte en la opción más accesible para iniciarse en la aparatología.

+ Funciona de forma intuitiva desde el primer uso.

- Su densidad de LEDs es inferior a la de máscaras de gama superior.

- Las sesiones requieren entre 20 y 30 minutos.

Consulta precio y ofertas en Primor

myLEDmask V2 - Una de las opciones más completas para tratamientos LED domésticos

Pasamos de la gama más baja a la más alta. La myLEDmask V2 de myBlend es una máscara facial premium con 144 luces LED rojas (630 nm) con 144 infrarrojos pulsados (850 nm) en un diseño esculpido con inteligencia artificial. Trata rostro, contorno de ojos y cuello en una sola sesión, y sin cables.

288 LED con certificación FDA y 3 programas personalizados por fototipo de piel.

y 3 programas personalizados por fototipo de piel. Cobertura integral de rostro, ojos y cuello en una sola sesión.

en una sola sesión. Estudios clínicos con mejoras en firmeza y luminosidad tras un mes.

Pros y contras:

+ Cobertura integral que la diferencia del resto.

+ Los programas por fototipo aseguran una duración adaptada a cada tipo de piel.

- Desde 1.100 €, es la opción más exclusiva de la selección.

- Solo trabaja con dos longitudes de onda, sin variedad de colores.

Consulta disponibilidad y precio en Niche-Beauty

¿Qué dispositivo de aparatología facial es mejor para ti?

Mejor máscara LED

La Shark CryoGlow combina crioterapia y LED. La FAQ 202 también destaca por sus 8 longitudes de onda y su diseño inalámbrico. Por otra parte, el modelo myLEDmask V2 ofrece una precisión extrema con programas por fototipo y la Serie 2 equilibra eficacia clínica con sencillez. ¿Quieres versatilidad? FAQ 202. ¿Quieres la mejor solución antiedad? CurrentBody y myBlend.

Mejor dispositivo de microcorrientes

NuFACE Mini+ es el máximo referente: más de 20 años, autorización FDA y app con tutoriales. La AGE-R ATS Air Shot trabaja con electroestimulación enfocada a textura y absorción. Son objetivos distintos, pero complentarios y con muy buenos resultados.

Mejor calidad-precio

Lightinderm ofrece una triple tecnología con sesiones de 3 minutos. Luego tienes la Unicskin, que concentra 936 LED a un precio competitivo, y la Mask LED Prolight es la más accesible de todas con diferencia.

Mejor opción premium

Shark CryoGlow aporta una solución de crioterapia exclusiva. FAQ 202 brinda la mayor variedad de longitudes de onda que puedas encontrar y, por último, NuFACE Mini+ cuenta con la tecnología de microcorrientes más consolidada del sector. Tú decides.

Mejor para combatir los signos de la edad

Pues tenemos tres nombres: Dreame Chrona, Shark CryoGlow con LED antiedad más frío revitalizante y NuFACE Mini+, que trabaja directamente sobre los músculos faciales. Son tres enfoques distintos para un mismo objetivo y con resultados igual de buenos.

Mejor para iniciarse en la aparatología facial

CurrentBody Serie 2 solo te pide 10 minutos por sesión y sin complicaciones; luego el modelo Lightinderm requiere solo 3 minutos diarios. Por último, la propuesta de Unicskin te permite elegir entre 7 colores. Son tres soluciones con la barrera de entrada más baja posible.

El dispositivo más innovador

Shark CryoGlow destaca sobre todo porque es la primera máscara LED que se ha lanzado con efecto frío. AGE-R ATS Air Shot también ofrece algo rompedor con si microneedling sin agujas. Por último, tenemos que recomendar la FAQ 202 por su amplio rango de personalización mediante app y 8 longitudes de onda.

Qué tener en cuenta antes de comprar un dispositivo de aparatología facial

Tecnología

En base a la tecnología, tienes que escoger lo que más te interesa:

Luz LED: distintos colores estimulan procesos celulares concretos.

distintos colores estimulan procesos celulares concretos. Microcorrientes: impulsos de bajo nivel para los músculos faciales.

impulsos de bajo nivel para los músculos faciales. EMS: corrientes de polaridad alterna, más intensas.

corrientes de polaridad alterna, más intensas. Radiofrecuencia: calor profundo para favorecer el colágeno.

calor profundo para favorecer el colágeno. Crioterapia: frío para revitalizar zonas delicadas.

Objetivo

¿Qué quieres conseguir? Para reafirmar, microcorrientes y EMS. Para luminosidad, LED roja e infrarroja. Para arrugas, luz roja con infrarroja cercana. Para potenciar tu rutina cosmética, Lightinderm o AGE-R ATS Air Shot. Para piel acneica, luz azul.

Frecuencia de uso

Puedes optar por el uso diario (Lightinderm, que requiere solo 3 minutos) hasta varias veces por semana (CurrentBody, NuFACE) o tratamientos con descanso (AGE-R). Debes seguir siempre la frecuencia que indique el fabricante.

Comodidad

¿Quieres tener las manos totalmente libres durante el tratamiento o no te importa hacer algo más manual? En base a eso, puedes escoger máscaras completas para tratamiento manos libres, dispositivos manuales para mayor precisión o equipos portátiles e inalámbricos para una libertad total.

Conectividad

Como has podido ver, hay dispositivos que vienen con app (FAQ™ 202, NuFACE Mini+), lo que te da un mayor grado de personalización y un seguimiento mucho más detallado de cómo avanza tu tratamiento. Luego están los modelos sin app, con un uso simplificado y programas predefinidos.

Presupuesto

¿Cuánto puedes o quieres pagar por un dispositivo facial? Por menos de 200 € tienes la Mask LED Prolight. Luego, entre 200 y 500 € hay propuestas más avanzadas como la Shark CryoGlow, NuFACE Mini+, Lightinderm, AGE-R, Unicskin y CurrentBody Serie 2. Por último, por encima de los 500 € puedes encontrar la FAQ 202 y myLEDmask V2.

Preguntas frecuentes

¿Funcionan los dispositivos de aparatología facial?

Los dispositivos de aparatología facial pueden complementar una rutina facial cuando se utilizan con constancia siguiendo las indicaciones del fabricante. No sustituyen tratamientos médicos ni dermatológicos, pero muchas pruebas clínicas respaldan la eficacia de tecnologías como la fototerapia LED o las microcorrientes. Los resultados dependen de la tecnología, la frecuencia de uso y el tipo de piel.

¿Qué tecnología es mejor, LED o microcorrientes?

Depende del objetivo. La fototerapia LED trabaja con distintas longitudes de onda para abordar arrugas, luminosidad o acné según el color. Las microcorrientes estimulan los músculos faciales para mejorar firmeza y contorno. Ten en cuenta que no son excluyentes: hay rutinas que combinan ambas.

¿Cuánto tiempo se tarda en ver resultados?

Varía según el dispositivo y la constancia. Algunos fabricantes indican que hay mejoras sutiles a las dos semanas, aunque la mayoría de pruebas clínicas evalúan los resultados a las 4 - 8 semanas de uso regular. Los tratamientos esporádicos rara vez producen cambios visibles.

¿Se pueden utilizar todos los días?

Pues depende del aparato. Lightinderm admite uso diario con sesiones de 3 minutos. Otros, como la AGE-R ATS Air Shot, requieren varios días de descanso para la piel. La mayoría de máscaras LED recomiendan 3 - 5 usos semanales. Respetar la frecuencia indicada por el fabricante es esencial.

¿Merece la pena invertir en un dispositivo premium?

Si vas a utilizarlo con regularidad y buscas la tecnología más avanzada en tratamientos para la piel, puede ser una inversión rentable a largo plazo. Los dispositivos premium cuentan con una mayor densidad de LED, longitudes de onda más precisas y respaldo clínico al 100%. El coste por sesión, con el tiempo, puede resultar muy inferior al de tratamientos en un centro estético.

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