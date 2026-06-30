Marta Peñate, derivada a oncología por su embarazo ectópico: "Me van a dar quimioterapia hasta que se reabsorba el embrión"
La exconcursante de 'Supervivientes' recibirá quimioterapia tras complicaciones en su embarazo ectópico cornual
Marta Peñate, tras recibir los resultados de su última revisión médica: "No son buenas noticias"
Las últimas noticias que ha recibido Marta Peñate en su proceso para convertirse en madre han dado un giro completamente inesperado. Tras semanas batallando contra las complicaciones de su embarazo ectópico cornual -que la llevó a urgencias por una grave hemorragia-, la situación de la colaboradora ha tomado un nuevo rumbo. La de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha reaparecido en Instagram para comunicar que ha sido derivada al área de oncología y que la van a dar quimioterapia. Un vídeo en el que explica con todo detalle en qué consistirá este proceso, especialmente para no alarmar a nadie.
"No sé cómo empezar para que esto no parezca duro", ha arrancado explicando la influencer, visiblemente serena pero consciente del impacto de sus palabras. "El embarazo ectópico se ha complicado un poco y, dada la situación, se me han dado dos opciones", ha relatado a sus seguidores.
Quirófano u oncología: las dos opciones de Marta Peñate
La exconcursante de 'Supervivientes' ha desglosado los dos escenarios que le han planteado los facultativos tras un mes de visitas al hospital sin éxito. "Una opción es operarme, con el riesgo de que se me pueda quitar el útero", ha comenzado explicando, dejando en evidencia la gravedad de la intervención ya que se trataría de una operación "complicada" en su caso, al tener un útero bicorne, y comprometería definitivamente su sueño de quedarse embarazada.
Ante este riesgo, la pareja de Tony Spina ha optado por la segunda vía: "La otra opción es derivarme a oncología. No os asustéis. De entrada tengo que reconocer que cuando me dijeron esto a mí, me eché a llorar, pero lo he entendido. Parece más fuerte de lo que es", ha expresado, tratando de tranquilizar a su comunidad.
Una dosis más alta de metotrexato en forma de quimioterapia
El motivo de este traslado a la unidad oncológica responde a la ineficacia de las pautas médicas: "A mí me han pinchado metotrexato dos veces, no he conseguido nada con eso porque me tienen que poner dosis más altas de metotrexato, que es quimioterapia. Pero, por favor, escuchad: solamente me van a dar una o dos sesiones, no es más".
La también presentadora ha explicado que esta quimioterapia será "hasta que se reabsorba el embrión". En este sentido, la influencer ha querido mostrar su empatía con los pacientes oncológicos: "La quimioterapia va mucho más allá para las personas que sufren otras enfermedades, porque es mucho más larga para ellos y tiene muchos más efectos secundarios. Al final lo que yo me voy a dar, sí, se llama quimioterapia, pero realmente no es una quimioterapia tan larga ni me va a conllevar efectos secundarios muy heavies".
Respecto a su salud, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' ha hecho especial hincapié en que se encuentra bien: "Me asusté, yo lloré, y obviamente no es guay hacer todo esto, pero mi salud no corre riesgo, yo no corro riesgo. En el fondo, lo prometo, no estoy mal. Hay veces que sí que me pongo un poquito nerviosa, pero en general estoy en mi casa, me río...".
Ahora, Marta Peñate está a la espera de sus próximas citas médicas, completamente pautadas: "Mañana me hago la resonancia, a ver si ven algo más claro. También me llamará el oncólogo y me dirá los pasos a seguir", ha concluido, afrontando este nuevo bache con gran entereza.