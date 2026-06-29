telecinco.es 29 JUN 2026 - 09:47h.

La niña, de 11 años, también atrapada junto a él y su madre, fue su ángel de la guarda e hizo posible que lo salvasen: “Ella dirigió las labores de rescate durante todo el día"

Última hora en Venezuela tras los terremotos: la luz vuelve a parte de La Guaira mientras siguen buscando bajo los escombros

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La GuairaPese a que son ya momentos absolutamente críticos para encontrar supervivientes al devastador doble terremoto que el pasado miércoles sacudió a Venezuela, los equipos de rescate desplegados sobre el terreno siguen buscando vida entre los escombros. Persiguiendo lo que ya muchos consideran un milagro, se aferran a historias desgarradoras como la del rescate de Moisés, un niño que fue encontrado con vida 72 horas después de los seísmos y que fue salvado gracias a las indicaciones de su hermana, que, sin embargo, y tras dar instrucciones a los efectivos, no pudo resistir cuando llegaron a ella: “Lo dio todo para que su hermano viviera”, cuentan los propios rescatadores, sin poder contener las lágrimas.

Los efectivos que consiguieron sacar al pequeño de entre los escombros de La Guaira, en el estado más afectado por el doble terremoto en Venezuela, se refieren hoy al niño, de nueve años, como “el milagro de la tragedia”. Como su referencia bíblica, tras su nombre se abre paso una de las historias de supervivencia más sobrecogedoras.

El niño fue rescatado con vida gracias a su hermana, que murió junto a su madre en La Guaira

“¿Cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario?”, le preguntaban los rescatadores al otro lado de los escombros, acercándose a un hueco oscuro desde el que la voz del pequeño respondía: “No, estoy aquí, acostado”.

El menor contestaba cuando ya los rescatadores estaban más cerca de iniciar la operación para tratar de alcanzarlo. Fue su ángel de la guarda, su hermana de 11 años, también atrapada junto a él y su madre, la que hizo posible que lo salvasen: “Ella dirigió las labores de rescate durante todo el día. La niña iba indicando. Ya cuando íbamos cerquita de ella, terminó de dar instrucciones y lamentablemente falleció”, cuenta uno de sus rescatadores, incapaz de continuar el relato al romper a llorar recordando la escena.

“Cuando sacamos a su hermano, que queríamos rescatarla, por valiente… nos dimos cuenta de que falleció, y quedó con su madre. Se pudo sacar al niño y la madre quedó, y la niña quedó…”, expresa el mismo rescatista, conmovido por la durísima escena a la que asistieron.

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“El niño está en el hospital, vivo, sano. Lo dio todo para que su hermano viviera”, cuenta el rescatador, absolutamente conmovido por el acto de la niña.

La operación de salvamento, como otras efectuadas el fin de semana, donde salvaron a 33 personas, y entre ellos a un padre y su hijo tras cuatro días atrapados bajo los escombros en La Guaira, ha hecho revivir también al complejo operativo desplegado en las zonas afectadas en las horas más críticas.