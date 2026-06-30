La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista

El número de grandes morosos con Hacienda se situaba al cierre de 2025 en 5.853, 144 menos que un año antes

Compartir







El número de grandes morosos con Hacienda (aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios) se situaba al cierre de 2025 en 5.853, 144 menos que un año antes, después de que en el último año hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos.

De acuerdo a los datos facilitados por la Agencia Tributaria, la mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y, el resto, personas físicas (1.111).

PUEDE INTERESARTE El IVA de los combustibles vuelve al 21 %, pero se mantiene rebajado el de hidrocarburos

La lista de grandes deudores

La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno aprobará en julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda

Por su parte, Isabel Pantoja debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz Vega, que figura con una deuda de 1,8 millones, la ha reducido en 435.000 euros. Es también el caso de Bertín Osborne, que ha recortado lo que debe al fisco en 30.000 euros, pero aún adeuda 835.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ingresos de 79,5 millones para no salir en la lista

La Agencia Tributaria ha precisado que algunos contribuyentes que cumplían las condiciones para aparecer en la lista realizaron ingresos por 79,5 millones para evitarlo, algunos con abonos antes del cierre de año para reducir su deuda del umbral de los 600.000 euros (42,27 millones) y otros saldando completamente sus deudas tras ser incluidos (37,23 millones).

De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, 879 morosos que aparecían en el listado de 2024, con una deuda de 1.729 millones, la han abandonado, ya sea por cancelar la deuda, bajarla de 600.000 euros, obtener un aplazamiento o suspensión o por falta de firmeza.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Al mismo tiempo, se han incorporado 735 morosos nuevos, con una deuda global de 1.083 millones.

Los morosos del listado de 2024 han abonado desde junio del pasado año ingresos por 220 millones y los seleccionados para el nuevo listado por 189,97 millones desde el 1 de enero.

En este listado, se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros de la deuda de 2.099 morosos, por un importe de más de 2.927 millones de euros.