Universo Calleja 30 JUN 2026 - 00:00h.

Lola Lolita vive un tenso momento con los invitados y termina totalmente superada

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Illo Juan, Lola Lolita, Sofía Surferss y TheGrefg se han enfrentado a la durísima subida del monte Qixing (China) durante la última entrega de 'Universo Calleja' que se ha emitido en Telecinco este lunes y que les ha puesto al límite. Jesús Calleja ha hecho de guía, junto a una Lola Lolita que ha sufrido de vértigo durante toda la subida, pero que ha 'remado contra viento y marea' y finalmente ha conseguido llegar a la meta con éxito. Pero lejos de ese éxito individual y personal de la influencer, se han vivido varios momentos de tensión que han provocado que esta acabe rompiéndose arriba, ya cuando todos se han reencontrado.

"Estoy pasando el peor momento de mi vida", ha dicho Lola, justo cuando estaba llegando a la parte de arriba del monte. "Por favor te lo pido Jesús", ha subrayado la influencer, que se ha apresurado y respiraba aliviaba de haber cumplido con el objetivo.

Ya arriba, antes de que el resto de invitados llegaran, Lola Lolita soltaría un sincero "no paran de quejarse macho", ante un Jesús Calleja que prometía echar la bronca al resto por "todo lo que le había caído a Lola Lolita" por detrás.

Cuando el resto de invitados ha llegado también a la meta, primero su hermana -Sofía Surferss- e Illo Juan han mostrado su malestar y enfado por lo "lento" que se había ido (pareciendo señalar a Lola Lolita) y porque también se habían visto superados por la situación. Mientras tanto, Lola Lolita ha explotado y se ha ido lejos del resto totalmente derrumbada. "Está estresadísima", ha dicho Jesús Calleja.

Lola Lolita y el resto de invitados se reconcilian

Por ultimo, Jesús Calleja ha hecho de 'celestina' y ha hablado con todos para 'calmar las aguas' y que la aventura terminase de la mejor manera posible. Un abrazo grupal entre todos ha puesto punto y final a los malos rollos y el broche final a esta trepidante aventura de las influencers y TheGrefg.