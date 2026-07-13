telecinco.es 13 JUL 2026 - 12:28h.

La AEG Serie 6000 sin cable se vacía con un simple gesto, va genial sobre cualquier superficie y no se enreda con el pelo de tu mascota

Las mejores aspiradoras sin cable de 2026: guía comparativa para elegir la ideal

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Qué pesado es tener que limpiar el suelo, y más cuando hay pelos de tu gato o tu perro por ahí. Si quieres que esto sea más fácil, lo ideal es tener una buena aspiradora a mano, y pocas vas a encontrar como la Aspiradora sin cable AEG Serie 6000. Un modelo que sirve también como aspiradora de mano, que trae cabezal LED, cabezal para pelo de mascotas y una potencia de 85 W de succión que arrasa con todo. Además, está rebajada y con el cupón 10DESCAEG te ahorras casi 130 € en su compra.

Un aspirador sin cable perfecto para cualquier tipo de hogar que da facilidades, limpia con eficiencia y te ahorra muchísimo esfuerzo, y tiempo, en casa.

Por qué la recomendamos

La tecnología ciclónica mantiene la potencia de succió al máximo hasta que la batería se agota, sin pérdidas en ningún momento.

El cepillo cuenta con luces LED que te permiten ver mejor la suciedad y no dejarte nada atrás al limpiar.

Su cubo se vacía sin que tengas que tocar el polvo gracias a su funcionamiento con palanca. Ideal si tienes alergias.

Viene con el cepillo PetPro para quitar pelo de mascotas fácilmente, sin atoros ni enredos.

Comprar en AEG por (259 €) 170,10 €

Aspiradora sin cable AEG Serie 6000

A una aspiradora no solo le pedimos que limpie bien, sino que también pueda hacerlo en todas partes de la casa, sin perder fuerza y sin ensuciarte las manos. La Aspiradora sin cable AEG Serie 6000 nos ha demostrado que es capaz de todo eso, y que además su batería cumple muy bien. De hecho, aguanta hasta 50 minutos si no la pones a máxima potencia, que ya va bastante bien para quitar la inmensa mayoría de suciedad. Sus luces LED son ideales, ya que muestran cuánta suciedad hay de verdad en el suelo, y el cepillo para mascotas va genial, porque elimina el pelo (incluso el más enganchado) con sola una pasada en la mayoría de superficies. Es de las aspiradoras que de verdad te hacen la vida más fácil.

Por diseño y autonomía, te la recomendamos sobre todo si vives en un piso. Por prestaciones y accesorios, te la recomendamos tanto si vives solo como si vives en familia y con mascotas. Te va a sorprender.

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¿Qué reseñas tiene esta aspiradora?

Los usuarios están muy contentos con esta aspiradora sin cable de AEG, de ahí que tenga muy buenas reseñas. De hecho, puedes ver algunas que hemos recopilado a continuación, donde se destacan su potencia, su fácil manejo y lo bien que se cuela por todas partes:

"Estoy muy contenta con mi nueva aspiradora. Tiene una potencia de succión muy buena, con el nivel medio puedo aspirar perfectamente toda la casa."

"Es práctica, pesa poco para mí, es manejable... Aunque algo aparatosa a la hora de limpiar en rincones."

"Es fácil de usar mantener, y pasa fácilmente por debajo de muebles y sofás."

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