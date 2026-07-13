Claudia Martínez estalla tras recibir comentarios que la acusan de “haber roto una familia”

Natalia Sette 13 JUL 2026 - 12:29h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está harta de recibir comentarios en los que la juzgan por haber formado una familia con Mario González

Claudia Martínez, embarazada de 31 semanas, preocupada por su salud

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A escasas semanas de convertirse en madre por primera vez, Claudia Martínez ha dicho basta. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha plantado de manera tajante ante el incesante acoso que recibe diariamente y las acusaciones de haber roto una familia. La influencer no ha podido más y ha estallado contra todo el ‘hate’.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se ha visto envuelta en una dolorosa e inesperada polémica. En esta ocasión, los ataques de los que es víctima no juzgan su falta de instinto maternal , sino que van dirigidos a su relación con Mario González y a la familia que están formando juntos.

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Varios usuarios la acusan con total crueldad de haberse interpuesto en la vida de su actual pareja. Los reproches hacen alusión directa al pasado sentimental de Mario, quien mantuvo una relación de unos seis años con Sheila, madre de su hijo Hugo, de ocho años, y con la que intentó retomar su noviazgo en varias ocasiones hasta principios de 2023.

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A pesar de que el romance entre Claudia y Mario comenzó de forma oficial en abril de 2023, y de que se encuentran ya en la semana 31 de embarazo esperando entusiasmados el nacimiento de su pequeña Valentina, las críticas no cesan. Los juicios morales de sus seguidores han traspasado todos los límites tolerables para la catalana.

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"Has roto una familia" o "Destrozando una familia para construir la tuya" son algunas de las duras y directas recriminaciones que la creadora de contenido ha tenido que leer en sus publicaciones recientes por el simple hecho de que su novio tuviera un hijo con otra pareja.

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Harta de cargar con culpas ajenas y de soportar este tipo de comentarios completamente injustificados, Claudia ha estallado públicamente. “Seguir recibiendo estos comentarios después de más de tres años y teniendo una casa, un perro y un futuro bebé en camino juntos, me parece heavy”, ha puesto enfadada a través de sus ‘stories’ de Instagram.

La de Barcelona no ha ocultado su absoluto asombro al seguir viendo que hay personas que se niegan a aceptar que el pasado quedó atrás y que ella ha formado su propio hogar junto a Mario. “O sea, ya es de estar mal de la olla”, ha sentenciado tajante.

Totalmente saturada por tener que aguantar esta situación en esta recta final de su embarazo, la influencer sopesa tomar medidas para zanjar los rumores de una vez por todas. “Llevo días planteándome si dedicar un vídeo de YT a contestar todas las burradas que he leído últimamente, pero no sé si merece la pena la verdad”, ha concluido con resignación.