telecinco.es 26 JUL 2026 - 09:00h.

En Aldeas Infantiles SOS reclaman más recursos para los abuelos que se convierten en acogedores y asumen la responsabilidad de la crianza de sus nietos

El informe ‘Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos? El papel protagonista de las personas mayores en el cuidado a la infancia’ recoge que su papel en los cuidados “está asociado a un mejor desarrollo cognitivo y a un mayor bienestar emocional”

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El 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos. Cuando llega el verano o el periodo de vacaciones, esta figura adquiere un papel más protagonista en la crianza de los más pequeños de la casa. Los números dicen que ellos están presentes en sus cuidados. En España, el 46,7% de los abuelos cuidan a sus nietos de forma habitual mientras sus hijos trabajan, el 39,2% realiza esta labor varias veces por semana, el 28,6% lo hace a diario y el 85% participa en algún momento en su cuidado. Esto es lo que refleja el estudio realizado por Aldeas Infantiles SOS.

El informe ‘Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos? El papel protagonista de las personas mayores en el cuidado a la infancia’ va más allá. No solo quiere reconocer el papel de los abuelos con respecto a sus nietos, también pone de relieve el papel esencial que desempeñan en el entorno familiar. Se encargan de mantener a la familia unida, dar apoyo emocional y cariño, aconsejar, ayudar económicamente, colaborar en el trabajo doméstico de sus hijos e hijas y transmitir la historia familiar.

Los abuelos son fundamentales en las familias en las que ambos progenitores trabajan y más todavía cuando son familias monoparentales. Las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar presentes en la sociedad actual hacen que ellos sean vitales para apoyar a sus hijos en estos momentos.

Más allá de destacar la dedicación a sus nietos, Aldeas Infantiles SOS recuerda que la presencia de los abuelos tiene beneficios. “Su presencia en la crianza está asociada a un mejor desarrollo cognitivo y a un mayor bienestar emocional y social. Además, son una valiosa fuente de transmisión de valores, tradiciones y sabiduría. A través de sus historias y enseñanzas, contribuyen a la formación de la identidad de sus nietos”, se recoge en el informe ‘Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos? El papel protagonista de las personas mayores en el cuidado a la infancia’.

Pero los beneficios son recíprocos. Cuidar de sus nietos proporciona a los abuelos una sensación de propósito y satisfacción personal, y puede suponer una oportunidad de comprobar que siguen siendo útiles y tienen mucho que aportar.

Aunque este estudio también destaca que, en ocasiones, esta dedicación puede llevarlos a renunciar a otras áreas de valor, como pasar tiempo con sus amistades o dejar de lado sus aficiones y actividades de desarrollo personal.

Por eso es importante el equilibrio. Dedicación a sus nietos, pero sin descuidar su vida. “Los abuelos y abuelas también necesitan cuidarse a sí mismos. No podemos olvidar, además, que tendemos a ser padres a etapas cada vez más tardías y eso hace que los abuelos también sean más mayores”, destacan desde Aldeas Infantiles SOS.

Más recursos para los abuelos acogedores

En ocasiones los abuelos no son solo la figura de apoyo de los progenitores, sino que se convierten en los cuidadores principales de sus nietos. En España, 10.452 niños y adolescentes crecen bajo una medida de acogimiento en familia extensa, es decir, por diferentes motivos han perdido el cuidado de sus padres y conviven con otro miembro de su familia biológica. En la mayoría de las ocasiones son los abuelos y abuelas los que asumen este papel, ejerciendo, así, como abuelos acogedores.

Esto hace que su rol en la crianza cambie completamente y que, al situarse al frente de la unidad familiar, tengan que asumir desafíos añadidos como posibles inseguridades ante sus habilidades parentales, o la diferencia generacional. En este informe de Aldeas Infantiles SOS, José Luis y Manuela, abuelos acogedores de una niña de 9 años, relatan cómo es esta experiencia. “Es una labor que requiere de todo tu esfuerzo y modifica tus rutinas. Tenemos que reciclarnos continuamente para adaptarnos a los nuevos tiempos: ayudarla con los deberes, llevarla por las tardes a las clases extraescolares… Aun así, nuestra nieta es nuestra vida y eso no lo cambiamos por nada en el mundo. Desde el primer momento le hemos transmitido la importancia de los vínculos familiares. Todas las noches, antes de dormir, le recordamos lo mucho que la queremos”, terminan diciendo.

Por eso Aldeas Infantiles SOS recuerda que ellos necesitan más que nunca apoyos y recursos para esta tarea. Reclaman orientación y asesoramiento, servicios de mediación familiar, atención psicológica, recursos formativos, redes de apoyo que actúen de sostén emocional y un mayor reconocimiento a la labor social.

En el Día de los Abuelos es importante poner en valor su papel, sin embargo, ese reconocimiento no debería limitarse a una fecha señalada.