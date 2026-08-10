Llévate con descuento la lavasecadora inteligente que lava, seca y dosifica el detergente por ti

Con 11 kg de lavado, 6 kg de secado, autodosificación y vapor para cuidar tus prendas.
Las 10 mejores secadoras de ropa con los precios más económicos del 2024
Entre poner una lavadora, esperar a que termine y acordarse después de tenderla, hacer la colada puede convertirse en una tarea interminable. Esta lavasecadora de LG reúne lavado y secado en un solo electrodoméstico y, además, incorpora autodosificación para olvidarse de rellenar el detergente durante semanas.
Ahora puede encontrarse con un 10% de descuento, una oportunidad para hacerse con un equipo de gran capacidad y tecnología inteligente para simplificar la rutina diaria. Lo único que has de hacer para conseguirlo es aplicar nuestro cupón LGMEDIASET10 antes de finalizar la compra.
Características principales
- 11 kg de lavado y 6 kg de secado
- TurboWash 360º
- Autodosificación de detergente
- AI Direct Drive
- Vapor Steam
Así es la lavasecadora de 11kg de LG
La lavasecadora inteligente AI Direct Drive de LG combina una capacidad de 11 kg para lavar y 6 kg para secar en un mismo equipo, una opción especialmente práctica para reducir tareas y ahorrar espacio.
Su tecnología AI Direct Drive adapta el movimiento a las características de la carga, t la función TurboWash 360º permite realizar lavados en profundidad en solo 39 minutos. Por su lado, la autodosificación evita tener que añadir detergente en cada ciclo y el vapor ayuda a reducir alérgenos y facilita el planchado.
Uno de los detalles menos habituales de este modelo son sus bateadores de acero inoxidable, que ofrecen mayor durabilidad e higiene frente a los fabricados en plástico. Según las especificaciones del producto, presentan una protección antibacteriana del 99%, además de contribuir a un cuidado más adecuado de las prendas durante los ciclos de lavado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta ropa puede lavar y secar?
Tiene una capacidad de 11 kg para el lavado y 6 kg para el secado.
¿La lavasecadora dosifica el detergente automáticamente?
Sí. Su sistema de autodosificación permite olvidarse de rellenar el detergente durante aproximadamente 6 semanas.
¿Qué es TurboWash 360º?
Es una tecnología que permite lavar la ropa en profundidad en 39 minutos, según el programa utilizado.
¿La lavasecadora utiliza vapor?
Sí. La tecnología Steam ayuda a reducir los alérgenos presentes en la ropa y puede facilitar el planchado.
¿Se puede controlar a distancia?
El modelo permite control remoto y monitorización, además de funciones de control por voz.
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