Llévate con descuento la lavasecadora inteligente que lava, seca y dosifica el detergente por ti

telecinco.es 10 AGO 2026 - 12:37h.

Con 11 kg de lavado, 6 kg de secado, autodosificación y vapor para cuidar tus prendas.

Las 10 mejores secadoras de ropa con los precios más económicos del 2024

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Entre poner una lavadora, esperar a que termine y acordarse después de tenderla, hacer la colada puede convertirse en una tarea interminable. Esta lavasecadora de LG reúne lavado y secado en un solo electrodoméstico y, además, incorpora autodosificación para olvidarse de rellenar el detergente durante semanas.

Ahora puede encontrarse con un 10% de descuento, una oportunidad para hacerse con un equipo de gran capacidad y tecnología inteligente para simplificar la rutina diaria. Lo único que has de hacer para conseguirlo es aplicar nuestro cupón LGMEDIASET10 antes de finalizar la compra.

Características principales

11 kg de lavado y 6 kg de secado

TurboWash 360º

Autodosificación de detergente

AI Direct Drive

Vapor Steam

Consultar detalles

Así es la lavasecadora de 11kg de LG

La lavasecadora inteligente AI Direct Drive de LG combina una capacidad de 11 kg para lavar y 6 kg para secar en un mismo equipo, una opción especialmente práctica para reducir tareas y ahorrar espacio.

Su tecnología AI Direct Drive adapta el movimiento a las características de la carga, t la función TurboWash 360º permite realizar lavados en profundidad en solo 39 minutos. Por su lado, la autodosificación evita tener que añadir detergente en cada ciclo y el vapor ayuda a reducir alérgenos y facilita el planchado.

Uno de los detalles menos habituales de este modelo son sus bateadores de acero inoxidable, que ofrecen mayor durabilidad e higiene frente a los fabricados en plástico. Según las especificaciones del producto, presentan una protección antibacteriana del 99%, además de contribuir a un cuidado más adecuado de las prendas durante los ciclos de lavado.

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Preguntas frecuentes

¿Cuánta ropa puede lavar y secar?

Tiene una capacidad de 11 kg para el lavado y 6 kg para el secado.

¿La lavasecadora dosifica el detergente automáticamente?

Sí. Su sistema de autodosificación permite olvidarse de rellenar el detergente durante aproximadamente 6 semanas.

¿Qué es TurboWash 360º?

Es una tecnología que permite lavar la ropa en profundidad en 39 minutos, según el programa utilizado.

¿La lavasecadora utiliza vapor?

Sí. La tecnología Steam ayuda a reducir los alérgenos presentes en la ropa y puede facilitar el planchado.

¿Se puede controlar a distancia?

El modelo permite control remoto y monitorización, además de funciones de control por voz.

¿Estas buscando una lavasecadora y quieres probar esta LG? No te olvides de aplicar nuestro cupón LGMEDIASET10 para obtener un descuento del 10%.

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