Jose, de ‘La isla de las tentaciones 10’, se somete a una rinoseptoplastia y enseña su antes y después

Natalia Sette 09 AGO 2026 - 13:00h.

Al exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones 10’ le surgió un complejo a raíz del reality y ha decidido pasar por quirófano para solucionarlo

Primeras palabras de José y Nerea tras la emisión en televisión de su tensísima hoguera en 'La isla de las tentaciones 10'

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Jose, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 10', continúa compartiendo su nueva vida en redes sociales tras su sonada expulsión del reality junto a Nerea. El joven ha decidido someterse a una intervención de cirugía estética en el rostro para corregir un complejo generado tras su paso por el programa. Se ha hecho una rinoseptoplastia y ha enseñado su antes y después

El exparticipante ha confesado con total sinceridad el motivo que le llevó a tomar esta decisión: “Después de salir en 'La isla de las tentaciones' me han llamado varias veces Calamardo y me he visto la nariz un poco grande”. La presión de los comentarios tras la emisión afectó a la imagen que tenía de sí mismo.

“Nunca había pensado en operarme la nariz, después de salir me la he visto grande y a ver si me quedo un poco más guapo”, ha admitido sobre sus intenciones. Jose ya contaba previamente con una rinomodelación, pero buscaba un retoque definitivo y permanente para terminar con su complejo.

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El especialista encargado de la operación ha detallado las imperfecciones que presentaba la zona antes del procedimiento: “Teníamos una pequeña asimetría, por un lado más hundida la nariz y la giba tampoco nos terminaba de gustar”, ha explicado el médico.

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Para corregir los problemas, el equipo médico optó por una reconstrucción completa. “Haremos una rinoseptoplastia. No solo trabajaremos la parte estética sino también la parte funcional, ya que tiene el tabique desviado. Haremos que respire bien”, ha anunciado el cirujano sobre la intervención doble.

Antes de entrar a quirófano, el joven no pudo ocultar los inevitables nervios previos al cambio: “Estoy nervioso por si quedo feo, de resto nada”, compartía ante las cámaras. Sin embargo, las dudas desaparecieron al ver su nariz definitiva.

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Tras la cirugía, el médico ha asegurado que los resultados fueron increíbles: “Los resultados son espectaculares”. Por su parte, Jose ha quedado completamente encantado con el antes y el después de su rostro, luciendo su nueva nariz con satisfacción ante sus seguidores.