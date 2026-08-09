Fiesta 09 AGO 2026 - 18:50h.

Santiago Segura se pronuncia sobre la pesadilla que está viviendo a causa de las publicaciones de una supuesta fan en redes sociales: "El actor nos ha dicho que siente miedo"

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Santiago Segura está viviendo un auténtico infierno. El actor y director de la exitosa saga cinematográfica 'Torrente' está siendo acosado por una fan que estaría suplantando la identidad de su mujer, María Amaro. Esta seguidora asegura en redes sociales que se ha casado con él y que viven un romance clandestino que apoya con imágenes junto al actor generadas con Inteligencia Artificial.

Encarni Segura, o al menos así se hace llamar en redes sociales, crea imágenes con IA en las que ella y el actor salen como pareja, besándose, juntos en estrenos de cine e incluso compartiendo escenas íntimas. Anteriormente Encarni ya había hecho lo mismo con otros actores como Nathan Fillion, el protagonista de 'Castle', o con el también actor Ethan Hawke.

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Santiago Segura rompe su silencio y explica si piensa denunciar

Santiago Segura lleva con su pareja María Amaro desde el año 1998, cuando ambos se conocieron durante el rodaje de la primera película de 'Torrente'. María fue su maquilladora y juntos han tenido dos niñas.

Hasta ahora Santiago no se había pronunciado sobre los actos de esta peculiar fan. 'Fiesta' ha hablado con el actor y tenemos los detalles de la pesadilla que está viviendo su familia:

"Nos hemos puesto en contacto con el actor y nos ha confesado que tiene miedo, concretamente ha mencionado la palabra 'inquietante', explicando que las cuentas donde Encarni sube esas imágenes alteradas con Inteligencia Artificial siguen abiertas. Santiago nos ha confirmado que no ha puesto denuncia porque está impresionado con el hecho de que en nuestro marco legal vigente no haya una ley que defienda nuestra seguridad ante este tipo de casos en redes sociales. Está atemorizado con lo que pueda pasar porque, como os decimos, esas cuentas siguen abiertas".