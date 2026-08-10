Lidia González 10 AGO 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La última tentación’ y su novia desvelan los nombres de los invitados VIPs a su boda

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Roberto Urbano está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida y no ha querido que sus seguidores se pierdan ningún detalle. Por ello, el que fuera participante de ‘La última tentación’ y su novia se sientan frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles de su enlace, tras su emotivo anuncio en redes sociales. El influencer y Noelia García, sobrina de Pilar Yuste, desvelan la impactante lista de famosos invitados a su boda, entre los que se encuentran reconocidos futbolistas, cantantes e influencers. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido van a invitar a 300 personas a su enlace y, entre ellas, hay rostros muy conocidos de los que han querido hablar. Gracias a su salto a la fama, el influencer, al que recordamos por su comentada relación con Andrea Gasca durante ‘La última tentación’, ha podido establecer relaciones con personalidades del mundo de la televisión que no van a faltar a esta importante fecha. Roberto Urbano y su prometida desvelan los nombres de sus invitados más VIP. La pareja ha puesto toda su ilusión en celebrar una gran fiesta por todo lo alto, pero siempre bajo un mantra muy importante: “Quiero gente que se preocupe por mí”.

Mayka Rivera y Fani Carbajo no están invitadas a la boda: el motivo

Por otro lado, Roberto Urbano ha querido ser muy tajante a la hora de hablar de personas que no van a asistir a esta celebración. Durante su paso por ‘La última tentación’ fue compañero de Fani Carbajo, pero su relación no acabó del todo bien. Años después, el creador de contenido rompe su silencio para contar toda la verdad sobre lo que pasó realmente entre ellos y por qué se dinamitó su relación. El influencer desvela un episodio que vivió fuera de cámaras y del que, según él, hay muchos testigos.

Además, el madrileño se ha abierto en canal para hablar de su distanciamiento con Mayka Rivera, con quien parecía tener una amistad inquebrantable. Sin embargo, ha pasado algo que ha hecho tambalear los cimientos de su relación: “Hubo una movida”. El influencer ha dado un paso al frente para explicar el motivo por el que ha tomado la decisión de no invitarla a su boda y desvela todo lo que ha pasado entre ellos. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!