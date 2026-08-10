Detenidos la hija y su pareja por la muerte del exsecretario de UAGA de Aragón y su mujer en Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a una de las hijas del matrimonio y a su pareja como presuntos autores del doble homicidio

¿Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, el matrimonio hallado muerto a cuchilladas en Tauste, Zaragoza?: de la defensa de su tierra al compromiso político

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ZaragozaLa Guardia Civil ha detenido a una de las hijas del matrimonio formado por el exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y Esther Latorre, asesinados este viernes Tauste (Zaragoza), así como a su actual pareja, como presuntos autores del doble homicidio, según han informado fuentes del instituto armado. Los arrestados serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

El trágico suceso se ha producido en una vivienda unifamiliar, en la Ronda Val de Volvi, cerca de la Avenida de Sancho Abarca de la localidad de Tauste. Los cadáveres de Javier Sánchez y su esposa Esther Latorre, que fueron localizados en la madrugada del sábado, presentaban signos de violencia con heridas de arma blanca. La Guardia Civil mantiene todas las hipótesis abiertas.

Javier y Esther, un matrimonio muy conocido en la zona

Ambos eran muy conocidos en la zona. Comprometidos con su tierra, él era exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y ella estaba también ligada a la organización agraria, siendo también miembro de la intercomarcal de Izquierda Unida en Zaragoza.

“La pérdida de Javier Sánchez Ansó y Esther Latorre Larrodé, con el agravante de las circunstancias en las que se ha producido, nos ha devastado, abriendo una herida irreparable en el campo aragonés”, señalaba ayer la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón a través de un comunicado en el que, precisamente, han querido recordar el legado que ambos dejaron y lo que ha sido una vida de pleno compromiso con su tierra y las causas sociales.

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“Se suele decir que este tipo de huecos son difíciles de llenar. En nuestro caso, no solo nos parece difícil o imposible, es que nos resistimos a hacerlo, puesto que nos queremos comprometer a reivindicar su memoria cada día. De este modo siempre estarán a nuestro lado”, han expresado desde la organización. Mientras la localidad sigue consternada por lo sucedido, los agentes mantienen todas las líneas de investigación abiertas.