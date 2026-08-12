Robot aspirador AEG Trilobite: limpia, friega y se vacía solo para olvidarte de la suciedad

telecinco.es 12 AGO 2026 - 13:56h.

Detecta y recorre tu casa de forma inteligente, aspira alfombras y suelos duros y también incorpora función de mopa.

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Pasar la aspiradora, fregar y volver a vaciar el depósito son tareas que se repiten constantemente en cualquier hogar y que a nadie le gustan. El AEG Trilobite está pensado precisamente para reducir al mínimo ese trabajo: limpia de forma autónoma, puede fregar y vuelve a su estación cuando necesita cargarse o vaciarse. Además, su navegación LiDAR permite organizar la limpieza por zonas y su tecnología HyperSuction busca ofrecer una limpieza profunda tanto en suelos duros como en alfombras.

Nosotros no tenemos dudas de que es una pasada de robot aspirador, por eso creemos que las rebajas de verano de AEG son una gran oportunidad para que lo compres y empieces a simplificar tu día a día. Además, puedes llevártelo con un 10% de descuento adicional usando el cupón 10DESCAEG.

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Beneficios principales

Hasta 208 minutos de autonomía a baja velocidad.

Potencia de succión de 7.000 Pa con tecnología HyperSuction.

Navegación LiDAR para una limpieza inteligente.

Función de mopa para aspirar y fregar.

Estación todo en uno con vaciado y limpieza automáticos.

Un robot aspirador diseñado para trabajar por ti

El AEG Trilobite Serie 8000 es un dispositivo cuyas dos características que más nos gustan son su autonomía y su automatización para que la limpieza diaria requiera menos intervención. No obstante, tiene otras cuestiones que merece reseñas.

Para empezar, su sistema de navegación mediante láser LiDAR permite organizar la limpieza por zonas. Por otro lado, sus 7.000 Pa de potencia ayudan a retirar la suciedad de alfombras y suelos duros. También incorpora función de mopa y puede continuar la limpieza después de recargarse. Al terminar, regresa a su estación, que cuenta con una bolsa de 2,5 litros y depósitos propios para simplificar todavía más el mantenimiento.

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Preguntas frecuentes sobre el robot aspirador AEG Trilobite Serie 8000

¿Quieres comprar este robot aspirador en las rebajas de verano de AEG pero necesitas resolver antes ciertas dudas? No pasa nada. Sigue leyendo, que resolvemos las más frecuentes.

¿Cuánto tiempo puede funcionar el AEG Trilobite?

Ofrece hasta 208 minutos de autonomía a baja velocidad y hasta 80 minutos a máxima velocidad.

¿El robot también friega?

Sí. El AEG Trilobite incorpora función de mopa y un depósito de agua de 0,1 litros.

¿Cómo se orienta por la casa?

Utiliza un sistema de navegación basado en láser LiDAR para desplazarse y organizar la limpieza por zonas.

¿Se vacía solo?

Sí. La estación todo en uno realiza el vaciado automático y dispone de una bolsa de 2,5 litros.

¿Se puede controlar desde el móvil?

Sí. Dispone de aplicación para iOS y Android y también permite el control por voz.

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